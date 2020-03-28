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كُتّاب وآراء
أطباء الأسنان يساهمون في صندوق تدبير "كورونا"
قالت هيئة أطباء الأسنان الوطنية، إنها ساهمت، بمجالسها الثلاثة، بستّ مئة ألف درهم، باسم هيئة أطباء الأسنان الوطنية، في صندوق التضامن ضد وباء "كورونا"، الذي أحدثه الملك محمد السادس.
وأضافت الهيئة أن المساهمة تأتي "في ظل الظروف الاستثنائية التي يعرفها العالم بخصوص وباء "كورونا"، والمجهودات التي تقوم بها الدولة المغربية للحد من انتشار هذا الوباء في بلادنا، وإيماننا الراسخ بضرورة تكافل وتضامن الجميع من أجل مواجهة هذا الوباء".
ودعت "هيئة أطباء الأسنان الوطنية"، جميع طبيبات وأطباء الأسنان إلى المساهمة في الحساب المفتوح لدى بنك المغرب.