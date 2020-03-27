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كُتّاب وآراء
إصابة بـ"كورونا" تضع فندقا فخما تحت الحجر الصحي بالصخيرات
وضعت السلطات الصحية في مدينة الصخيرات، فندق L’Amphitrite تحت الحجر الصحي، بعد إصابة فتاة بفيروس "كورونا" المستجد، كانت تتردد على الفندق السياحي من فئة خمسة نجوم.
وعلمت هسبريس أنه مباشرة بعد تأكيد إصابة فتاة من مدينة تمارة، أمس الخميس، بمرض "كوفيد 19"، فُتح تحقيق حول مخالطيها، ليتم الوقوف على أن الفتاة كانت تزور الفندق المذكور بالصخيرات.
وأجرت السلطات الصحية فحوصات لخمسة أشخاص، من بينهم مواطن سعودي، ممن خالطوها، من أجل وضعهم في الحجر الصحي إلى غاية انتهاء فترة حضانة الفيروس.
وأضافت مصادر هسبريس، أنه تمت مطالبة العاملين بالاستقبال وبعض المستخدمين، بعدم المغادرة من أجل إخضاعهم لفحوصات "كوفيد 19".
ويعرف فندق L’Amphitrite إيواء بعض المواطنين السعوديين ممن تعذرت عليهم المغادرة، بسبب الحجر الصحي وإغلاق الحدود، الذي أقرته المملكة للحد من انتشار الفيروس في البلاد.
وأعلنت وزارة الصحة، مساء الجمعة، تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات المؤكدة في المغرب إلى 345، في حدود الساعة التاسعة مساء.
وأضاف المصدر ذاته، أن العدد الإجمالي للوفيات بالمملكة جراء الإصابة بالفيروس ارتفع إلى 23 حالة وفاة، بعد تسجيل حالتين جديدتين.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (31)
المرجوا من السيد الوزير إعطاء أوامره لتشديد نقط العبور و إعطاء لرجال الأمن السلطة بضرب يد من حديد لكل مخالط.
مواطن سعودي خالطها ؟
ولكن هل هي تعمل في الفندق كعاملة او بائعة الثمر للأجانب ؟ و كم من شخص خالطت مند 15 يوم ؟
الله يحفظ
والله إنه لأمر عظيم ولو وضحت الشبهة..احسنوا ظنكم بخلق الله.
الله يشافي الجميع.
ولماذ لم تلتزم بالقوانين والتعليمات فيما يتعلق بالحجر الصحي