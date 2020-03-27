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الرئيسية | جهات | إصابة بـ"كورونا" تضع فندقا فخما تحت الحجر الصحي بالصخيرات

إصابة بـ"كورونا" تضع فندقا فخما تحت الحجر الصحي بالصخيرات

إصابة بـ"كورونا" تضع فندقا فخما تحت الحجر الصحي بالصخيرات
هسبريس من الرباط
الجمعة 27 مارس 2020 - 23:45

وضعت السلطات الصحية في مدينة الصخيرات، فندق L’Amphitrite تحت الحجر الصحي، بعد إصابة فتاة بفيروس "كورونا" المستجد، كانت تتردد على الفندق السياحي من فئة خمسة نجوم.

وعلمت هسبريس أنه مباشرة بعد تأكيد إصابة فتاة من مدينة تمارة، أمس الخميس، بمرض "كوفيد 19"، فُتح تحقيق حول مخالطيها، ليتم الوقوف على أن الفتاة كانت تزور الفندق المذكور بالصخيرات.

وأجرت السلطات الصحية فحوصات لخمسة أشخاص، من بينهم مواطن سعودي، ممن خالطوها، من أجل وضعهم في الحجر الصحي إلى غاية انتهاء فترة حضانة الفيروس.

وأضافت مصادر هسبريس، أنه تمت مطالبة العاملين بالاستقبال وبعض المستخدمين، بعدم المغادرة من أجل إخضاعهم لفحوصات "كوفيد 19".

ويعرف فندق L’Amphitrite إيواء بعض المواطنين السعوديين ممن تعذرت عليهم المغادرة، بسبب الحجر الصحي وإغلاق الحدود، الذي أقرته المملكة للحد من انتشار الفيروس في البلاد.

وأعلنت وزارة الصحة، مساء الجمعة، تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات المؤكدة في المغرب إلى 345، في حدود الساعة التاسعة مساء.

وأضاف المصدر ذاته، أن العدد الإجمالي للوفيات بالمملكة جراء الإصابة بالفيروس ارتفع إلى 23 حالة وفاة، بعد تسجيل حالتين جديدتين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (31)

1 - lolo الجمعة 27 مارس 2020 - 23:54
كانت تتردد على الفندق.كانت.تتردد.لم تكن تقطنه ولا تشتغل فيه و انما كانت تتردد و في زمن كورونا.اوا الله يسترنا دنيا و اخرة و يشافيها يا رب
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74
2 - abdelhafid الجمعة 27 مارس 2020 - 23:56
السؤال الذي يطرح نفسه كيف انها كانت تزور الفندق و هي لا تعمل به يعني انها خالفت حالة الطوارئ
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77
3 - براهيم الجمعة 27 مارس 2020 - 23:56
صافي كملات. على أين الله إحد الباس. المرجو إلالتزام إخوتي فقد بدأ العد العكسي. مزيد من الدعوات أحبتي في الله. كلشي إقول آللهم إرفع عنا البلاء.
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39
4 - مغربي قح الجمعة 27 مارس 2020 - 23:56
السعودية هي البلد الوحيد في العالم التي تؤوي مواطنيها الكثر الذين احتجزوا عبر العالم بسبب هذه الجائحة في فنادق 5 نجوم... و هذا يحتسب لها، دون أن ننسى مجهود بلادنا في هذا الجانب، بالخلاصة الحكومات العربية تعاملت بإنسانية كبيرة مقارنة بالدول الغربية الرأسمالية المتوحشة.
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-29
5 - محسن الجمعة 27 مارس 2020 - 23:59
الداخلية هي من تتحمل المسؤولية كيف لفتاة تتنقل من تمارة إلى الصخيرات مع وجود العديد من نقط المراقبة
المرجوا من السيد الوزير إعطاء أوامره لتشديد نقط العبور و إعطاء لرجال الأمن السلطة بضرب يد من حديد لكل مخالط.
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69
6 - CONTROLEUR السبت 28 مارس 2020 - 00:00
nous espérons que la fille en bon santé
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-18
7 - abdel السبت 28 مارس 2020 - 00:02
أجرت السلطات الصحية فحوصات لخمسة أشخاص، من بينهم مواطن سعودي، ممن خالطوها
مواطن سعودي خالطها ؟
ولكن هل هي تعمل في الفندق كعاملة او بائعة الثمر للأجانب ؟ و كم من شخص خالطت مند 15 يوم ؟
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67
8 - الله احد الباس السبت 28 مارس 2020 - 00:03
لم تعد الدولة تفصح عن الحالات التي في الحجر ( المشكوك فيها) هذا يعني ان الامر تفاقم ولا يريدون ان يصاب الشعب بالدعر
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18
9 - miloud السبت 28 مارس 2020 - 00:04
وعلمت هسبريس أنه مباشرة بعد تأكيد إصابة فتاة من مدينة تمارة، أمس الخميس، بمرض "كوفيد 19"، فُتح تحقيق حول مخالطيها، ليتم الوقوف على أن الفتاة كانت تزور الفندق المذكور بالصخيرات. يعني ان الفندق كانه بويا عمر
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36
10 - متتبعة السبت 28 مارس 2020 - 00:06
اللهم نسالك اللطف يا رب اللهم ارفع عنا البلاء والوىاء
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18
11 - ملاحظ السبت 28 مارس 2020 - 00:09
الغريب في مل هذا ان مختبرات الدول الاوروبية والاسيوية تشتغل لاكتشاف لقاح او مصل، ونحن ننتظر ونترقب الاصابات، مع العلم ان المغرب يتوفر على ادمغة مهمشة، المرجو تكوين لجنة تتضمن كل الخبراء والعلماء والاطباء. دون اقصاء.، الدكتور الفايد كنموذج
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35
12 - رضوان السبت 28 مارس 2020 - 00:10
انه ليس الوقت المناسب لاي نوع من المخالطات . التزمو ببيوتكم .و في حالة الخروج الاضطراري حافضو على مسافة مترين بينكم و بين جميع الناس
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18
13 - محمد السبت 28 مارس 2020 - 00:10
اللهم اشفها و اشف جميع المصابين
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6
14 - Ousous السبت 28 مارس 2020 - 00:11
لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم الى يشافها ويعافها
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8
15 - محمد السبت 28 مارس 2020 - 00:18
اضن ان المغرب بدا تحسن في تحاليل المخبرية بعد مساعد الصين ليصبح .عدد التحاليل المخبرية 493 فيتحليل في اليوم يعني كتشاف مبكر ونتمنا التوفيق بإذن الله تعالى
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12
16 - حمزة ١ السبت 28 مارس 2020 - 00:24
السياحة جابت هاد الوباء لهاد البلاد الطيب
الله يحفظ
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18
17 - جائحة كورونا السبت 28 مارس 2020 - 00:29
فايروس كورونا ليس عنصري لايميز ممن يعيش البدخ ولا يمن يفترش التراب فهو يعامل الكل سواءا
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10
18 - ابتسام السبت 28 مارس 2020 - 00:30
جلوس فداركم .راه مكينش العلاج.العالم راه في فترة جد صعبة.راه دول عندها الامكانيات المادية ومكفتهاش لهاد الوباء .دبا راه ايطاليا.واسبانيا.وفرنسا.عندهم خصاص في الدكاترة و الاسرة.والدوات الوقاية.وكلشي. بهاد المفهوم. الزموا منازلكم راه الأمر صعب بزاف. راه كارتير عندنا.هنا في اسبانيا.حتا شي حاجة مكفات. ربي يلطف ببلادنا الحبيبة .ويحزن.القلوب الدكاترة على المصابين.رعاية الصحية وخا غي بالكلمة الطيبة.الله يفرجها على كل مسلم ضعيف.
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10
19 - مواطن السبت 28 مارس 2020 - 00:30
اتمنى ان تستورد الدولة علب الكشف السريع عن كورونا خلال 15 دقيقة. فالدول المتقدمة بدأت في استعمالها للكشف المبكر وبالتالي إنقاذ الأرواح قبل فوات الآوان. نحن الآن نعتمد على مختبرين فقط وهذا غير كافي.
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16
20 - حذاري من العبث السبت 28 مارس 2020 - 00:33
يمكن أن اسمي هذا الفندق بعش كورونا،بعض الناس لايهمهم سوى اليرو والدولار حتى في زمن كورونا.اقول لمن لا يلتزم بالحجر الصحي متل هذه الفتاه انه يتسبب في الهلاك لجميع المواطنين.اواحاربنا كورونا بكري.الله الطف بنا.
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26
21 - عيد المنعم السبت 28 مارس 2020 - 00:36
كانت تتردد على الفندق وحنا فحالة الطوارئ فهم تسطى
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13
22 - عروبي السبت 28 مارس 2020 - 00:37
المغرب كان سباقا عالميا في الكشف الإستباقي للخلايا الإرهابية إذن يجب وضع هذه التجربة في كشف المترشحين للإصابة بالفيروس و المخالطين بدينا ب 4 حالات ولينا في 345 في ظرف وجيز
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3
23 - الطنز البنفسجي السبت 28 مارس 2020 - 00:38
حاولو تتفاداو النيل من اعراض الناس فتعليقاتكم..
والله إنه لأمر عظيم ولو وضحت الشبهة..احسنوا ظنكم بخلق الله.
الله يشافي الجميع.
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5
24 - إغلاق جميع الفنادق السبت 28 مارس 2020 - 00:41
ماذا تنتظرون يجب إغلاق جميع الفنادق فورا كما فعلت العديد من الدول لأنها مركز خصب للفيروس وأغلب الإصابات سببها الفنادق والحافلات
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9
25 - احب وطني السبت 28 مارس 2020 - 00:41
كيف لهذه الفتاة المصابة بالغيروس ان خرجت ووصلت إلى فندق بعيد دون مراقبة. أين الدرك والشرطة...... أكانت تحمل ورقة التبضع...... ارجو من الحكومة إن تعلن حالة طوارئ شاملة وتوقف النقل والطاكسيات وكل وسائل التنقل وان تامر بإغلاق كل المحلات التجارية... حتى لا يحتج المواطن المتخلف بالخروج.. وكل من قصر يعاقب.. كل المغاربة بدون استثناء اشترو البضائع وقامو بتخزينها المرجو تطبيق هذا الإجراء وبكل سرعة لان عقلية بعض المغاربة وليس كلهم لا ينفعهم إلى القوة، الوباء يتزايد والوباء مثل النار يحرق كل من يجده أمامه الزموا بيوتكم حتى لا تحرقكم النار. اسأل الله ان ان يبعد عنا الوباء وتحية احترام لكل الأطباء والممرضين والامن والسلطة والدرك
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2
26 - امالو اغريبن السبت 28 مارس 2020 - 00:45
المانيا تجري 500الف تحليل في الاسبوع،فرنسا 9الاف في اليوم،اين نحن من هذا؟
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3
27 - يتبع السبت 28 مارس 2020 - 00:51
يا إخوتي الذعر أصابكم لم هذا الهلع أتركوا الدولة تعمل هي تتحمل مسؤولياتها التاريخية ماذا تريدون أن تسمعوا مثلا أن تقول لكم هنا مليون حالة إتقوا الله واتركوها تعمل وأعينوها بالسكوت والبقاء بالمنازل والحساب من بعدين وزيدوا بالدعوات لعل الله يرفع عنا هذا البأس فكلنا خطاؤون إما فاعلون أوراضون أو صامتون.
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0
28 - الممنوع السبت 28 مارس 2020 - 00:52
المواطن السعودي الذي اشتبه في حالته الصحية و نقل على إثرها إلى مستشفى خاص صباح يوم الجمعة بفندق أمفيتريت و الذي كان ضمن 150 سائحا علقوا في المغرب بعد غلق الحدود أنه و بعد التحليلات التي أجريت له...فإن النتيجة كانت سلبية و الحمد لله... مما أثلج قلوب ساكنة الصخيرات التي كانت تحط يدها على قلبها بعد إعلان الخبر مساء أمس الجمعة..
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0
29 - ابو ادم السبت 28 مارس 2020 - 00:57
لا حول ولا قوة الابالله،،،الله أدير شي تاويل دلخير، ،،،فين الأطباء ديالنا والادمغة المغربية كلها هاجرت إلى كندا ودول اخرى هربا من الحكرة والاقصاء، ،،،دبا عاد يعينا الاطر،،،،،جيبوا أولاد لفشوش رآهم مخزونين ،،،،
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0
30 - علامة استفهام السبت 28 مارس 2020 - 01:02
ولا حول ولا قوة الابالله لماذا تردد على الفندق هل لانه يسكنه سعوديون هو السبب
ولماذ لم تلتزم بالقوانين والتعليمات فيما يتعلق بالحجر الصحي
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31 - زكريا السبت 28 مارس 2020 - 01:05
واااا الدولة راه عدد الفحوصات غير كافية كيبغيتونا نكولوها ليكم شريو التجهيزات راه عندكم الفلوس.
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