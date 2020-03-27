إصابة بـ"كورونا" تضع فندقا فخما تحت الحجر الصحي بالصخيرات

هسبريس من الرباط

وضعت السلطات الصحية في مدينة الصخيرات، فندق L’Amphitrite تحت الحجر الصحي، بعد إصابة فتاة بفيروس "كورونا" المستجد، كانت تتردد على الفندق السياحي من فئة خمسة نجوم.

وعلمت هسبريس أنه مباشرة بعد تأكيد إصابة فتاة من مدينة تمارة، أمس الخميس، بمرض "كوفيد 19"، فُتح تحقيق حول مخالطيها، ليتم الوقوف على أن الفتاة كانت تزور الفندق المذكور بالصخيرات.

وأجرت السلطات الصحية فحوصات لخمسة أشخاص، من بينهم مواطن سعودي، ممن خالطوها، من أجل وضعهم في الحجر الصحي إلى غاية انتهاء فترة حضانة الفيروس.

وأضافت مصادر هسبريس، أنه تمت مطالبة العاملين بالاستقبال وبعض المستخدمين، بعدم المغادرة من أجل إخضاعهم لفحوصات "كوفيد 19".

ويعرف فندق L’Amphitrite إيواء بعض المواطنين السعوديين ممن تعذرت عليهم المغادرة، بسبب الحجر الصحي وإغلاق الحدود، الذي أقرته المملكة للحد من انتشار الفيروس في البلاد.

وأعلنت وزارة الصحة، مساء الجمعة، تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات المؤكدة في المغرب إلى 345، في حدود الساعة التاسعة مساء.

وأضاف المصدر ذاته، أن العدد الإجمالي للوفيات بالمملكة جراء الإصابة بالفيروس ارتفع إلى 23 حالة وفاة، بعد تسجيل حالتين جديدتين.