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كُتّاب وآراء
فيروس "كورونا" يصيب رئيس جماعة الخميسات
كشفت التحاليل المخبرية التي أخضع لها رئيس المجلس الجماعي للخميسات، إصابته بفيروس كورونا المستجد، وفق ما أوردته مصادر هسبريس.
وتبعا للمصادر ذاتها فإن المسؤول الجماعي كان رهن الحجر الصحي، أمس الجمعة بالمستشفى الإقليمي للخميسات، قبل أن يتم نقله إلى مستشفى مولاي عبد الله بمدينة سلا فور تأكيد إصابته بـ"كوفيد 19".
وأكدت مصادر قريبة من الحادث أن الحجر الصحي طال عددا من المخالطين، أولهم سائق المسؤول الذي جرى أخذ عينات له قيد التحليل بالعاصمة الرباط.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (20)
اتمنى أن تفرض الدولة حجرا صحيا شهرا في السنة على وسائل النقل
الله يفرج
تيتي في دارك بلاما تكلف الدولة بمصاريف التطبيب.
علاش السلطات يوصلو حتى يبداو يشدو في الهماج ويخرجو العسكر ؟ لان العقلية الخامجة ما تصلاح ليها غير العصا هي لي تا تفهمها.
راه الناس هنا تا يخيطو الكمامات في منازلهم ولا ينتظرون الدولة باش تعطيها ليهم، اسهل حاجة او رآها في الانترنيت توريك كيف تخيطها.
زوجتي تخيطها وجيراننا يخيطونها بيدهم لكل يوم واحدة للخروج ومن بعد ديرها تغسل بالماء السخون. خدمو عقلكوم شوية او ختارعو شوية.
شخصيا كنت انتظر هاذا بان السلطات أكثريتهم سوف يصابون بالمرض لانهم يخرجون بلا كمامة ويخالطون الفوضاويين في الشارع.
اللهم احفظ جميع الأطر الساهرين على سلامة وأمن بلادنا ااامين
من فضلكم الناس لي عندهم تعقيبات كيتشفاو فيها في بعض المصابين، راه ماشي وقت هاد شي راه وقت التضامن والدعاء لبعضنا، كلنا معرضون للإصابة نسال الله السلامة