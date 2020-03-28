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الرئيسية | جهات | فيروس "كورونا" يصيب رئيس جماعة الخميسات‬

فيروس "كورونا" يصيب رئيس جماعة الخميسات‬

فيروس "كورونا" يصيب رئيس جماعة الخميسات‬
هسبريس من الرباط
السبت 28 مارس 2020 - 14:05

كشفت التحاليل المخبرية التي أخضع لها رئيس المجلس الجماعي للخميسات، إصابته بفيروس كورونا المستجد، وفق ما أوردته مصادر هسبريس.

وتبعا للمصادر ذاتها فإن المسؤول الجماعي كان رهن الحجر الصحي، أمس الجمعة بالمستشفى الإقليمي للخميسات، قبل أن يتم نقله إلى مستشفى مولاي عبد الله بمدينة سلا فور تأكيد إصابته بـ"كوفيد 19".

وأكدت مصادر قريبة من الحادث أن الحجر الصحي طال عددا من المخالطين، أولهم سائق المسؤول الذي جرى أخذ عينات له قيد التحليل بالعاصمة الرباط.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - Fixible السبت 28 مارس 2020 - 14:11
هل يتفق معي عاقل على أن هذا الحجر الصحي رغم بدايته الا أنه جعلنا نحس بنقاء الهواء الذي لوثته السيارات في الأزقة و الشوارع.
اتمنى أن تفرض الدولة حجرا صحيا شهرا في السنة على وسائل النقل
الله يفرج
تيتي في دارك بلاما تكلف الدولة بمصاريف التطبيب.
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102
2 - حسن قنديلة السبت 28 مارس 2020 - 14:12
وعباد الله والتزمو بيوتكم الله يرحم ليكم الوالدين وراه الوضع صعاب بزاف
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98
3 - مغربية مسلمة السبت 28 مارس 2020 - 14:13
الله يشافيه و يشافي جميع المسلمين و يرفع علينا هذا البلاء.
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54
4 - مواطن وفي السبت 28 مارس 2020 - 14:15
مهما طغى السواد فهو يحمل في حياته دروس قيمة قد يعجز الانسان على تلفينها وقد لا يفهمها المتلقي لكن درس من دروس القدر وقد يستوعبه الكل اب أن العبرة في هذا الوباء انه لا محسوبية ولا تخصيص فالبشرية كلها سواء امامه المدير والفلاح والعامل والوزير سبحان الله اية عدالة هاته يا ليث الناس يستوعبون هذا ويعتبرون به ويكون عبارة المقبل من الايام فعلا قد تحققت الديمقراطية والمساواة. رغم انف الجميع
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32
5 - المنافقون السبت 28 مارس 2020 - 14:17
تبارك الله رئيس جماعة حتى هو عند السائق وطبيب ما عندوش حتى السيارة.اللهم ان هذا لمنكر. اسيدي اللي بغا ايخدم بلادوا ايجي ايخدمها بدون امتيازات ولا راتب وحتى بالنسبة للبرلمانيين. زعما بدون برلمان ولا مجالس المغرب ما غاديش ايتحركوا ليه الروايد. انا عاد فهمت علاش كيوزعوا الزرقة و الصفرة في الانتخابات وكايبقاوا ايتقاتلوا بضيتهم.
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22
6 - عبدو السبت 28 مارس 2020 - 14:17
الله ما ان لا نسالك رد القضاء و نسالك لطف فيه يا مغاربة احتاطو
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21
7 - med.kech السبت 28 مارس 2020 - 14:19
الفقر و كورونا، مفهومان لا يلتقيان في مجتمع يسوده الجهل و الفقر و ينخره الفساد من جميع الجوانب. ان القضاء على جائحة كورونا يكمن في القضاء على الفساد الذي فشلت جميع الحكومات القضاء عليه في عدة محطات و مناسبات. اليوم الفاتورة ستكون باهضة لتساهل البلاد مع المفسدين و اتباع سياسة عفى الله عما سلف.. الفساد يسبب الجهل و الجهل له عواقب وخيمة كالتي نعيشها اليوم جراء انتشار كوفيد ١٩.. لو كنا بلد ديمقراطي لما استعصى علينا ايجاد طرق مستحيلة لايصال الاعانات لمستحقيها... اشخى على صندوق الجائحة من ان تطاله ايدي المفسدين الذين لا يقنعون لا بالقليل و لا بالكثير و يجب اعادة النظر في سياسة البلاد المصابة بالصدأ منذ ازل الازلين
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17
8 - معاذ السبت 28 مارس 2020 - 14:21
ياربي تحفظ هادشي ولا كيخلع عاد شفتو لبارح فصيدلية الله يشافيه و يشافي جميع المسلمين
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12
9 - عبدالله السبت 28 مارس 2020 - 14:22
ماذا تنتظرون يا مغاربة؟ عندما انظر الى السلطات في الشارع يضحون بحياتهم بلا كمامات والله العظيم الى تا يقطعو القلب. ماذا هاذا واش هادا غباء الى هاته الدرجة؟ هنا في اروبا والله الى الناس واعيين بالخطر ويتخذون الحذر من خيالهم ويحترمون القانون والسلطات ونجن عندنا الجهل والامية اكثر من كورونا.
علاش السلطات يوصلو حتى يبداو يشدو في الهماج ويخرجو العسكر ؟ لان العقلية الخامجة ما تصلاح ليها غير العصا هي لي تا تفهمها.
راه الناس هنا تا يخيطو الكمامات في منازلهم ولا ينتظرون الدولة باش تعطيها ليهم، اسهل حاجة او رآها في الانترنيت توريك كيف تخيطها.
زوجتي تخيطها وجيراننا يخيطونها بيدهم لكل يوم واحدة للخروج ومن بعد ديرها تغسل بالماء السخون. خدمو عقلكوم شوية او ختارعو شوية.
شخصيا كنت انتظر هاذا بان السلطات أكثريتهم سوف يصابون بالمرض لانهم يخرجون بلا كمامة ويخالطون الفوضاويين في الشارع.
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16
10 - سميه نبيل السبت 28 مارس 2020 - 14:22
بغينا نعرفو منين جاتو العدوى والينا كنسمعو حالات محليه و لكن مبقينا عارفين منين تعداو المرجو التوضيح راه عايشين في رعب حقيقي
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14
11 - جمال السبت 28 مارس 2020 - 14:22
مزيدا من الحيطة والحذر والإلتزام والله ما نعيشه هنا في مدريد كارثة إنسانية صعبة للغاية
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16
12 - السبت 28 مارس 2020 - 14:24
الى كنت مغربي حر الزم بيتك وحافظ على روحك وروح اولادك وعائلتك والمغاربة ككل هذا الاسبوع خطير وخطير جدا
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5
13 - [email protected] السبت 28 مارس 2020 - 14:27
ما أصابني سوء إلا قلت خيرة، وما مرني يوم كئيب إلا قلت غدا أجمل، ومافقدت شيئا إلا قلت من الله العوض، فالحمدلله دائماً....
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14 - 80% ستصاب السبت 28 مارس 2020 - 14:27
اسمها جائحة لانها تجتاح بسرعة ولانها تحتاج الى تضامن الكل و 78% ستمثل للشفاء انشاء الله وبحوله وقوته حافضوا على الضعفاء منكم والمعوزين سنخرج منها اقوياء متضامنين. تحية ودعوات الى من يضحي بنفسه من اجل الاخرين وهنيئا له. وجزاهم الله عنا خيرا.
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0
15 - مغربي انا السبت 28 مارس 2020 - 14:30
اللهم اشفيه وعافيه هو وجميع المسلمين.
اللهم احفظ جميع الأطر الساهرين على سلامة وأمن بلادنا ااامين
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16 - متتبع من المغرب السبت 28 مارس 2020 - 14:31
اللهم إننا عبادك الضعفاء الفقراء إليك وأنت الغني الرحمان الرحيم الرؤوف بعبادك اللهم أرفع عنا هذا الوباء وهذا البلاء ، نحن ندعوك ونستغفرك وأنت القائل في كتابك العزيز "وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون“ وألزموا بيوتكم للقضاء على هذا المرض بإذن الله.
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17 - مواطن السبت 28 مارس 2020 - 14:34
على المواطنين الالتزام ببيوتهم والا سيصعب تطويق هذا الفيروس.....وهذا ما وقع في فيلا ديلفيا ولايةاميريكية سنة 1918....لم تقم بالحجر.الصحي على عكس ولاية كانت بجوارها قامت.بالحجر الصحي.وكانت النتيجة في مجمل القول ان الفيروس حصد ارواحا كثيرة في ولاية فيلاديلفيا عكس ما وقع في الولاية التي اعتمدت الحجر الصحي....ايها المواطنون التزموا بيوتكم.وخاصة في هذه الفترة ينتشر الفيروس بكثرة.....هناك من ياخذ هذه المسائل دون جدية.... اللهم قينا شر هذا اللعين
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18 - نهاية رجل شجاع السبت 28 مارس 2020 - 14:34
أعتقد أنه يتوجب علينا أن نستعد لواقع جديد و هو أن الفيروس سوف يصبح جزءا من حياتنا و علينا أن نتعايش معه في قادم الشهور، الحل الوحيد لنستعيد حياتنا الطبيعية هو تطوير لقاح لكن للأسف الخبراء يقولون سوف يحتاج لسنة على الاقل قبل اصداره للعموم
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19 - مواطنة مغربية السبت 28 مارس 2020 - 14:36
نسال الله اللطف الله يشافيه ويشافي جميع المرضى.
من فضلكم الناس لي عندهم تعقيبات كيتشفاو فيها في بعض المصابين، راه ماشي وقت هاد شي راه وقت التضامن والدعاء لبعضنا، كلنا معرضون للإصابة نسال الله السلامة
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20 - جمال الدين السبت 28 مارس 2020 - 14:37
الله يجيب ليها الشيفى بصراحة كايضحيو بحياتهم من اجلنا اما بالنسبة لبعض الناس ليما كي طبقش الحجر الصحي غادي يبقا تايجيبها في راسوا أو العائلة ديالوا شوف شحال من واحد غادي يعادي معاه نعلوا الشيطان او بركوا في ديورك ماباغينش تفهموا واقلة نسدوا عليكم في الدار مكاين لا ورقة لاجوج شعارن برك في دارك او عليك بابك الله يرحم ليكم الوالدين
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