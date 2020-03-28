فيروس "كورونا" يصيب رئيس جماعة الخميسات‬

هسبريس من الرباط

كشفت التحاليل المخبرية التي أخضع لها رئيس المجلس الجماعي للخميسات، إصابته بفيروس كورونا المستجد، وفق ما أوردته مصادر هسبريس.

وتبعا للمصادر ذاتها فإن المسؤول الجماعي كان رهن الحجر الصحي، أمس الجمعة بالمستشفى الإقليمي للخميسات، قبل أن يتم نقله إلى مستشفى مولاي عبد الله بمدينة سلا فور تأكيد إصابته بـ"كوفيد 19".

وأكدت مصادر قريبة من الحادث أن الحجر الصحي طال عددا من المخالطين، أولهم سائق المسؤول الذي جرى أخذ عينات له قيد التحليل بالعاصمة الرباط.