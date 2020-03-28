التحاليل تبعد "كورونا" عن 6 أشخاص في الناظور

عبد الكريم هرواش من الناظور

توصّلت مديرية الصحّة بالنّاظور، اليوم السبت، بنتائج تحاليل مخبرية أُجريتْ على ستّة أشخاص مشتبه بإصابتهم بـ"كورونا"، وجاءت كلها سلبيّة.

وكان خمسة ممرضين بالنّاظور قد وُضعوا في الحجر الصحي فور عودتهم من قضاء إجازاتهم في بلدان أوروبية موبوءة إضافة إلى مهاجر قادم من الدّيار الفرنسية، تم إخضاعهم جميعا للتحاليل التي أرسلت، في وقت سابق، إلى مختبر "باستور" بالدار البيضاء، للتأكد من نتائجها.

وظلّ الرّأي العام بالناظور، ليل أمس، منتظرًا لنتائج التّحاليل التي توصلت بها مديرية الصحة في وقت متأخّر حول الحالات المشكوك في إصابتها بالفيروس، وكانت كلها سلبية.

وسجلت الناظور أيضا حالة اشتباه في إصابة شخص آخر بالفيروس، يُنتظر أن تتوصّل مديرية الصحّة بنتيجة تحاليله المخبرية مساء اليوم أو غدا صباحا.

ودير بالذّكر أنّ إقليم النّاظور سجّل، إلى حدود الآن، إصابةً واحدة مؤَكّدة بفيروس "كورونا" المستجد بجماعة سلوان، ويتعلّق الأمر بمهاجر مغربي عائد من الديار الفرنسية، قضى ما لا يقل عن 10 أيّام في المغرب قبل أن يُكتشف إصابته بفيروس "كوفيد-19".