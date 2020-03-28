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التحاليل تبعد "كورونا" عن 6 أشخاص في الناظور

التحاليل تبعد "كورونا" عن 6 أشخاص في الناظور
عبد الكريم هرواش من الناظور
السبت 28 مارس 2020 - 20:35

توصّلت مديرية الصحّة بالنّاظور، اليوم السبت، بنتائج تحاليل مخبرية أُجريتْ على ستّة أشخاص مشتبه بإصابتهم بـ"كورونا"، وجاءت كلها سلبيّة.

وكان خمسة ممرضين بالنّاظور قد وُضعوا في الحجر الصحي فور عودتهم من قضاء إجازاتهم في بلدان أوروبية موبوءة إضافة إلى مهاجر قادم من الدّيار الفرنسية، تم إخضاعهم جميعا للتحاليل التي أرسلت، في وقت سابق، إلى مختبر "باستور" بالدار البيضاء، للتأكد من نتائجها.

وظلّ الرّأي العام بالناظور، ليل أمس، منتظرًا لنتائج التّحاليل التي توصلت بها مديرية الصحة في وقت متأخّر حول الحالات المشكوك في إصابتها بالفيروس، وكانت كلها سلبية.

وسجلت الناظور أيضا حالة اشتباه في إصابة شخص آخر بالفيروس، يُنتظر أن تتوصّل مديرية الصحّة بنتيجة تحاليله المخبرية مساء اليوم أو غدا صباحا.

ودير بالذّكر أنّ إقليم النّاظور سجّل، إلى حدود الآن، إصابةً واحدة مؤَكّدة بفيروس "كورونا" المستجد بجماعة سلوان، ويتعلّق الأمر بمهاجر مغربي عائد من الديار الفرنسية، قضى ما لا يقل عن 10 أيّام في المغرب قبل أن يُكتشف إصابته بفيروس "كوفيد-19".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - سعيد السبت 28 مارس 2020 - 20:42
الحمد لله على سلامتهم والله يحفظ بلدنا الغالي والعزيز
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2 - ولد الناظور السبت 28 مارس 2020 - 20:42
الحمد لله نتمنا من ربي جلا جلاله أن يرفع عنا البلاء و عن جميع الأقاليم المغربية *
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3 - الناظوري السبت 28 مارس 2020 - 20:46
الله يحفضنا و صافي .. فمدينة مليلية المجاورة وصلو ل 42 حالة الى حدود اليوم ..
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4 - القصراوي السبت 28 مارس 2020 - 20:50
كثير من الخبراء يجزمون أن احتمال إنتقال الفيروس في الهواء ليس صفرا . يجب توزيع الكمامات على المواطنين لمنع إنتقال الفيروس . فرنسا طلبت 40 مليون كمامة مستعجلة من الصين.
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5 - مدوخ السبت 28 مارس 2020 - 20:56
أحسن طريقة لمحاصرة كرونا ووقف إنتشاره البقاء بالمنزل . الصين سيطرت عليه بهذه الطريقة
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6 - mohamed السبت 28 مارس 2020 - 20:57
الحمد لله اليوم 26 اصابة و ان شاء الله ينقص عدد الاصابات .و الله يحفظ جميع المغاربة و جميع الدول .و الله يشافي اي واحد مصاب .
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