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كُتّاب وآراء
السلطات المحلية تنظم حملة تعقيم واسعة بميدلت
نظمت السلطات المحلية بميدلت، اليوم، حملة تعقيم واسعة، شملت مختلف الأحياء والأزقة، بكل من مدينة ميدلت والجماعة الترابية أيت عياش.
ووفق مصدر من السلطات المحلية، فإن هذه الحملة، التي انطلقت مع الساعة التاسعة صباحا إلى حدود الرابعة مساءً، نُظمت بتنسيق وتعاون مع اتحاد جمعيات السقي بأيت عياش، التي وفرت 40 جرارا للغرض ذاته، وعبرت عن مواطنتها ومساندتها السلطات، بغية التصدي لهذه الجائحة العالمية.
وزاد المصدر نفسه، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الجرارات بعدما زُودت بالمواد المعقمة انطلقت من أيت عياش في اتجاه ميدلت بطلب من عامل ميدلت، الداعي إلى ضرورة تعقيم الأزقة والأحياء بالإقليم، كخطوة احترازية للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19).
تجدر الإشارة إلى أن إقليم ميدلت سجل حالة إصابة واحدة بفيروس "كورونا"، وتعود لمواطنة مغربية مهاجرة بالديار الإيطالية عادت إلى أرض المملكة في الأسبوع الثاني من شهر مارس الحالي، وتتحدر من مدينة الريش بالإقليم عينه.