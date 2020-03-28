24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

28/03/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5107:1813:3817:0419:4921:04
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. هكذا يتطلب الأمن القومي للمغرب إعداد "اقتصاد ومجتمع الحرب" (5.00)

  2. المغرب يسجل 12 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" .. الحصيلة: 345 (5.00)

  3. عائلات مغربية تنتظر حلّا بعد رفض إدخال جثث متوفين في الخارج (5.00)

  4. ماكرون يتضامن مع إيطاليا ويرفض أنانية أوروبا (5.00)

  5. حصد كورونا لأرواح "صغار السن" يفند استسهال مخاطر الفيروس (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | السلطات المحلية تنظم حملة تعقيم واسعة بميدلت

السلطات المحلية تنظم حملة تعقيم واسعة بميدلت

السلطات المحلية تنظم حملة تعقيم واسعة بميدلت
هسبريس من الرباط
السبت 28 مارس 2020 - 19:30

نظمت السلطات المحلية بميدلت، اليوم، حملة تعقيم واسعة، شملت مختلف الأحياء والأزقة، بكل من مدينة ميدلت والجماعة الترابية أيت عياش.

ووفق مصدر من السلطات المحلية، فإن هذه الحملة، التي انطلقت مع الساعة التاسعة صباحا إلى حدود الرابعة مساءً، نُظمت بتنسيق وتعاون مع اتحاد جمعيات السقي بأيت عياش، التي وفرت 40 جرارا للغرض ذاته، وعبرت عن مواطنتها ومساندتها السلطات، بغية التصدي لهذه الجائحة العالمية.

وزاد المصدر نفسه، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الجرارات بعدما زُودت بالمواد المعقمة انطلقت من أيت عياش في اتجاه ميدلت بطلب من عامل ميدلت، الداعي إلى ضرورة تعقيم الأزقة والأحياء بالإقليم، كخطوة احترازية للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19).

تجدر الإشارة إلى أن إقليم ميدلت سجل حالة إصابة واحدة بفيروس "كورونا"، وتعود لمواطنة مغربية مهاجرة بالديار الإيطالية عادت إلى أرض المملكة في الأسبوع الثاني من شهر مارس الحالي، وتتحدر من مدينة الريش بالإقليم عينه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - ريفي في الامازون السبت 28 مارس 2020 - 19:41
كل الدول والشعوب ستتكيف مع هذا الوباء و تحد من خطره ، بإستثناء ما يعرف بالعالم الإسلامي حيث سيهلك أزيد من نصف عدد سكانه قبل صيف عام 2022 وبعده سيتغير وجه البشرية ، إحفظوا هذه الحقيقة جيدا .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-26
2 - العربي السبت 28 مارس 2020 - 20:00
على الدولة إحداث خط ساخن لارغام الوالدين والمواطنين على التبليغ بابناىهم وبعض المخالفين للحظر الذين يتجولون خلسة من أجل السرقة أو بيع المخدرات .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
3 - ربيع السبت 28 مارس 2020 - 20:00
أتمنى من السلطات تعقيم أحياء المصابين أولا،وجميع الأمكنة التي كانوا يرتادوها،اللهم إحفظ جميع بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
4 - Elabdellaoui Hiba السبت 28 مارس 2020 - 20:02
كون كانت نسبة التوعية كبيرة في العالم،مكانتش غتزاد الاوضاع
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
5 - عثمان فلاحي السبت 28 مارس 2020 - 20:30
شكرا جزيلا على هذه المبادرة الرائعة ويجب على كل الفلاحين الذين يتوفرون على الجرافات في الريش واموكر واوتربات بوزمو املشيل اولغازي ان يبادرو هم ايضا لمحاربات هذه الجاءحة ونساءل الله ان يشفي جميع مرضى المسلمين اخوكم من املشيل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
6 - العريشي السبت 28 مارس 2020 - 20:40
يفال أن هذا الفيروس يعيش 3 ساعات على سطح الأشياء التي لمسها المريض ما هو الداعي لتعقيم الشوارع يجب تعقيم الحافلات من بعد كل رحلة وكذالك سيارات الأجرة من بعد كل رحلة وأبواب العمارات و عربات المحلات الكبرى supermarché......
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
7 - youssef السبت 28 مارس 2020 - 20:46
يجب تعقيم جميع المدن
الله يحد الباس
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 7 | عرض: 1 - 7

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.