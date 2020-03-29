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حملة تعقيم تستهدف وكالات بنكية في مدينة سلا
الأحد 29 مارس 2020 - 09:40
قامت السلطة المحلية بمدينة سلا بتنظيم حملة كبيرة لتعقيم الشبابيك الإلكترونية وواجهات الوكالات البنكية الموجودة بالنفوذ الترابي للملحقة الإدارية الشرف بالمدينة ذاتها.
ولاقت حملة التعقيم استحسان العديد من المواطنين الذين طالبوا بتعميمها على كافة مدن المغرب، لا سيما أنها تزامنت مع نهاية الشهر الذي يشهد إقبالا كبيرا للموظفين والمستخدمين على الوكالات البنكية والشبابيك الأوتوماتيكية.
يشار إلى أن عملية التعقيم جرت بحضور قائد الملحقة الإدارية سالفة الذكر، وتحت إشراف رئيس الدائرة الحضرية الغرابلية.