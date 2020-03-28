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كُتّاب وآراء
إصابات مؤكدة ترفع حصيلة "كورونا" بسبتة إلى 21
ارتفعت حصيلة المصابين بفيروس "كورونا" المستجد بسبتة المحتلة، اليوم السبت، إلى 21 شخصا، بعدما أثبتت التحاليل المخبرية التي أجريت لعدد من المشتبه في إصابتهم بالفيروس، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، إصابة خمس حالات جديدة.
ووفق ما أوردته صحيفة "الفارو دي سيوتا" المحلية، فإنه بخلاف الحالتين اللتين تم وضعهما تحت المراقبة الطبية بوحدة العناية المركزة بالمستشفى، إحداهما للشخص الذي توفي أمس بسبب الفيروس، فإن "الحالات التسع عشرة الأخرى المصابة بالعدوى تخضع للعزل الطبي بمنازلها".
وكانت الهيئة الاستشارية للصحة والاستهلاك بالثغر المحتل والمعهد الوطني للتدبير الصحي قد أعلنا، أمس الجمعة، أن التحاليل المخبرية التي أخضع لها شخص مشتبه في إصابته بفيروس "كورونا" المستجد جاءت إيجابية، وأكدت تحاليل مخبرية أخرى هذا الصباح إصابات أربع حالات جديدة مؤكدة.