ملايين الدراهم من مجلس الرباط لمواجهة "كورونا"

هسبريس من الرباط

قرّر أعضاء مكتب مجلس عمالة الرباط وكاتب المجلس ونائبه ورؤساء اللجن الدائمة ونوابهم المساهمة في صندوق تدبير جائحة فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد ـ 19) بالتعويض الشهري المخول لهم، حيث أشار المجلس إلى أن القرار يأتي بناء على التعليمات الملكية المتعلقة بتدبير الجائحة ومواجهة الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عنه، وأيضا في إطار مواكبة المجهودات التي تقوم بها السلطات العمومية لمواجهة تداعيات هذا الوباء.

وأشار بلاغ توصلت به هسبريس إلى أن "مجلس عمالة الرباط عقد، في احترام تام لتدابير الوقاية الصحية، دورة استثنائية تدارس خلالها مجموعة من الخطوات والتدابير للتصدي لهذه الجائحة، تعبيرا منه عن دعمه وانخراطه اللامشروط في هذه المعركة التي تخوضها بلادنا حفاظا على سلامة المواطنات والمواطنين".

وأضاف البلاغ أن "المجلس سطر، خلال دراسته للنقطة الفريدة المدرجة في جدول أعمال هذه الدورة والمتعلقة ببرمجة الفائض الحقيقي للسنة المالية 2019، مجموعة من المشاريع التي تروم المساهمة في الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد ـ 19) وكذا تعزيز الوقاية الصحية ودعم المراكز الاجتماعية المختصة بإيواء الأشخاص في وضعية صعبة للرفع من طاقتها الاستيعابية. كما قرر المجلس تخصيص غلاف مالي لاقتناء مواد غذائية، لدعم الأسر في وضعية الهشاشة".

وجاء ضمن البلاغ ذاته أن أعضاء مجلس عمالة الرباط، بمختلف انتماءاتهم السياسية، عبّروا عن تثمينهم ومساندتهم لكل التدابير والإجراءات المتخذة بهذا الخصوص، وكذا انخراطهم بشكل فعال في حملة التكافل والتآزر لمواجهة هذه الظرفية الصعبة، كما أنهم يشدون على أيدي والي جهة الرباط-سلا-القنيطرة عامل عمالة الرباط والسلطات المحلية العاملة إلى جانبه، على الدعم المتواصل الذي يخص به مجلس العمالة وعلى المجهودات والتضحيات والمبادرات الكبيرة التي يبدلونها للحفاظ على سلامة الساكنة.

وعن التدابير الاستعجالية التي تم اتخاذها، والتي خصص لها غلاف مالي قدره 12.779.876,26 درهم، أشار البلاغ إلى أنها تتمثل في "المساهمة في الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس "كورونا" كوفيد19، بغلاف مالي يقدر بـ1.500.000,00 درهم"، و"اقتناء تجهيزات ومعدات مختلفة لفائدة نزلاء المراكز الاجتماعية: عين عتيق - المحمدية للرعاية الاجتماعية- الأمل للأشخاص المسنين والأطفال في إطار حملة مكافحة جائحة كورونا فيروس - كوفيد 19، بغلاف مالي يقدر بـ900.000,00 درهم".

ومن ضمن التدابير أيضا "اقتناء عتاد تقني لفائدة عمالة الرباط في إطار حملة مكافحة جائحة كورونا فيروس كوفيد 19، وقد خصص لهذه العملية غلاف مالي قدره 3 534 876,26 درهما"، كما قرر في إطار ميزانية التسيير "شراء مواد غذائية لفائدة الأسر المعوزة المتضررة من جائحة كورونا، بغلاف مالي يقدر بـ3.345.000,00 درهم"، و"شراء مواد مطهرة لتعقيم شوارع وأحياء مدينة الرباط بغلاف مالي قدره 3.300.000,00 درهم"، و"اكتراء آليات النقل وآليات أخرى لعملية التعقيم وخصص لذلك اعتماد قدره 200.000,00 درهم".