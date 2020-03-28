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الرئيسية | جهات | الفحوصات تؤكّد إصابة ثلاثيني بكورونا في الريش

الفحوصات تؤكّد إصابة ثلاثيني بكورونا في الريش

الفحوصات تؤكّد إصابة ثلاثيني بكورونا في الريش
محمد ايت حساين من تنغير
السبت 28 مارس 2020 - 21:14

حالة جديدة تضاف إلى المصابين بوباء "كوفيد-19" بجهة درعة تافيلالت بعدما أثبتت التحاليل المخبرية، مساء اليوم السبت، إصابة شاب يبلغ من العمر 38 سنة في مدينة الريش، بإقليم ميدلت.

وأفادت مصادر هسبريس بأن "المصاب هو ابن المهاجرة العائدة من الديار الإيطالية المصابة بنفس الفيروس"، مضيفة: "الأم والابن، حاليا، في المستشفى الجهوي مولاي علي الشريف بالرشيدية يتابعان العلاجات الضرورية".

وبعد إعلان إصابة الشاب الثلاثيني بمدينة الريش، ارتفع عدد المصابين في جهة درعة تافيلالت إلى ست حالات، حالتان بالريش وحالتان بأرفود وحالة واحدة بأكدز وحالة واحدة بقلعة مكونة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - Hafid السبت 28 مارس 2020 - 21:26
لا حول ولا قوة الا بالله لطفك يا رب، الله يحد الباس
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2 - بنيعقوب السبت 28 مارس 2020 - 21:27
الشفاء والسلامة للانسانية كلها بإذن الله تعالى
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3 - مواطنة السبت 28 مارس 2020 - 21:35
راه باين هاذ الولد حتى هو غي كون سلم على صحابوا وصحابوا عاداو عائلاتهم وهكذا ...علاش الواحد خاص فاش شك براسه يسد عليه بابه مي شوف حد باش مي عرض حد للمرض
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4 - Rachida السبت 28 مارس 2020 - 21:37
الله يشافي المصابين بهذا الوباء .ياربي اللطف من عندك اصرف عنا هذا الوباء.
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5 - جميل الأمزون السبت 28 مارس 2020 - 21:43
ما فهمت والوا ! كل من عادوا من الخارج فيهم العدوى! كيف ذلك هل جاؤوا من مكان العدوى إذن هم مذنبين؟ أم تعادوا في الطائرة؟ فهم ضحايا . المرجوا البحث عن كل من خالطوهم ووضعهم في الحجر وإلى ستحل الكارثة وخصوصا أننا نقبل ونبوس كل راجع من بعيد.
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6 - عزالدين لعيون السبت 28 مارس 2020 - 21:45
الله أشفي مرضانا ومرضى المسلمين اجمعين
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7 - redwan السبت 28 مارس 2020 - 21:49
وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ
يا رب شوف من حالنا ...
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8 - خليفة خلف خلاف السبت 28 مارس 2020 - 21:51
بدون إحتساب الزوج الذي توفي لتو، رغم شكوك المعزين في رواية انه توفي بسبب السرطان
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9 - رضى السبت 28 مارس 2020 - 22:11
كيف يتم ارسال عينة الدم للتحاليل في الرباط
ليس هناك سوى مختبر واحد في المغرب ؟؟
مفهمت والوو
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10 - عثمان فلاحي السبت 28 مارس 2020 - 22:12
اللهم اشفي مرضنا ومرضى المسلمين وعافكم التزمو بيتوكم جزاكم الله خيرا لان الفيروس ادا انتشر في قيمام الجبال تونفيت انفكو اموكر املشيل ايت عبدي ايت حديدو ايت مرغاد ايت عطا والله ايلا موصيبة راه يجب على كل من التقى باصحاب بالعدوة ان ياتزمو الحضر الصحي ببيتهم لكي لا ينتشر اكثر فاكثر اخوكم من اميلشيل
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