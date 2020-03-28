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كُتّاب وآراء
الفحوصات تؤكّد إصابة ثلاثيني بكورونا في الريش
حالة جديدة تضاف إلى المصابين بوباء "كوفيد-19" بجهة درعة تافيلالت بعدما أثبتت التحاليل المخبرية، مساء اليوم السبت، إصابة شاب يبلغ من العمر 38 سنة في مدينة الريش، بإقليم ميدلت.
وأفادت مصادر هسبريس بأن "المصاب هو ابن المهاجرة العائدة من الديار الإيطالية المصابة بنفس الفيروس"، مضيفة: "الأم والابن، حاليا، في المستشفى الجهوي مولاي علي الشريف بالرشيدية يتابعان العلاجات الضرورية".
وبعد إعلان إصابة الشاب الثلاثيني بمدينة الريش، ارتفع عدد المصابين في جهة درعة تافيلالت إلى ست حالات، حالتان بالريش وحالتان بأرفود وحالة واحدة بأكدز وحالة واحدة بقلعة مكونة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (10)
يا رب شوف من حالنا ...
ليس هناك سوى مختبر واحد في المغرب ؟؟
مفهمت والوو