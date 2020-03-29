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إغلاق سوق أسبوعي بإملشيل للحد من "كورونا"

إغلاق سوق أسبوعي بإملشيل للحد من "كورونا"
ياسين أوشن
الأحد 29 مارس 2020 - 05:20

انخراطا في التدابير المتخذة من قبل السلطات للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) بالمغرب، قرر احساين أوتعسوت، رئيس المجلس الجماعي لأوتربات، دائرة إملشيل إقليم ميدلت، إغلاق ومنع البيع بالسوق الأسبوعي بشكل مؤقت.

وحسب قرار الإغلاق، الذي يحمل توقيع رئيس الجماعة، فإنه "يمنع بشكل استثنائي البيع بالسوق الأسبوعي، الذي يُعقد عادة كل يوم أحد بقصر أوتربات المركز، إلى أجل غير مسمى، تفاديا للاكتظاظ والاختلاط الذي تعرفه الأسواق بشكل عام، حفاظا على سلامة الساكنة".

وزاد القرار نفسه، الذي تتوفر هسبريس على نسخة منه، أنه "يعهد بتنفيذ هذا القرار لكل من السلطة المحلية والدرك الملكي ومصالح الجماعة كل في دائرة اختصاصه"، معلنا أيضا أنه جاء "في إطار انخراط جماعة أوتربات في الجهود التي تبذلها مؤسسات الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد".

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