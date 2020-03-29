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أسرة "محامي مراكش" تخضع للحجر بسبب كورونا

أسرة "محامي مراكش" تخضع للحجر بسبب كورونا
إبراهيم مغراوي من مراكش
الأحد 29 مارس 2020 - 08:10

نقل فريق طبي، من حي سكني بالداوديات في مراكش، أفراد أسرة المحامي الشاب الذي وافته المنية جراء وباء "كوفيد-19"، وأعلنت وفاته أول أمس الجمعة، لإخضاعهم للحجر الصحي والتحاليل المخبرية.

وجاء هذا القرار بعدما كشفت التحاليل المخبرية، بعدما أتت إيجابية، إصابة أحد أفراد أسرته بوباء "كوفيد-19".

وإثر وصول سيارة الاسعاف التي خصصت لهذه المهمة، تعالت أصوات تحث سكان التجمع السكني لعائلة المحامي الهالك على المكوث بمنازلهم.

وأوضح شريط فيديو، سجل لحظات نقل المصابين، خلو بيت الأسرة من أي فرد، وعدم مشاركة أي كان في عزاء المحامي الذي قضى نحبه إثر مضاعفات صحية بسبب هذا الوباء.

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