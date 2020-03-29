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تحاليل تبعد "كورونا" عن ستة أشخاص بالفنيدق

تحاليل تبعد "كورونا" عن ستة أشخاص بالفنيدق
هسبريس من تطوان
الأحد 29 مارس 2020 - 03:05

كشفت التحاليل المخبرية التي أخضع لها ستة أشخاص، بينهم حالتان من إقليم الفحص أنجرة كانتا رهن الحجر الصحي بالمستشفى المحلي الحسن الثاني بالفنيدق، عدم إصابتهم بفيروس "كورونا".

وكانت المصالح الصحية التابعة للمندوبية الإقليمية للصحة بالمضيق الفنيدق، قد أخضعت 4 أشخاص خالطوا حالة مصابة مؤكدة "بكوفيد-19"، فيما استقبلت المؤسسة الصحية ذاتها حالتين من إقليم الفحص أنجرة، إلا أن التحاليل المخبرية التي أجريت لهم جميعا كانت سلبية.

وإلى حدود منتصف ليل أمس السبت، استقرت حالات الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد بعمالة المضيق الفنيدق في حالتين اثنتين؛ سجلتا بمدينة المضيق.

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