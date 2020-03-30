مسابقة تحفز الأطفال والشباب في "زمن كورونا"

هسبريس من الرباط

أطلقت المديرية الإقليمية للثقافة بتارودانت مسابقة ثقافية وفنية تحت شعار "كلنا مبدعون في بيتنا متميزون"، تحفيزا للأطفال والشباب على استغلال الوقت الذي يقضونه في بيوتهم، بسبب حالة الطوارئ الصحية، لتفجير طاقاتهم الإبداعية.

وتستهدف المسابقة المندرجة ضمن برنامج دعم مواهب إقليمي تارودانت وطاطا الأطفال من 6 إلى 16 سنة، والشباب أقل من 30 سنة، في إطار التباري والتميز عن بعد، تماشيا مع قرار تعليق الدراسة واللجوء إلى خيار التعليم عن بعد.

وقالت المديرية الإقليمية للثقافة بتارودانت وطاطا إن مسابقة الإبداع التي أطلقتها تتبنى مقاربات جديدة لاكتشاف المواهب المبدعة في صفوف الأطفال والشباب.

وسيتنافس المشاركون في المسابقة في أربعة حقول إبداعية، هي "الشعر الفصيح، الزجل أو الشعر الأمازيغي، والقصة القصيرة بالعربية والأمازيغية أو الفرنسية، والفنون التشكيلية، والتصوير الفوتوغرافي".

وتروم هذه المسابقة المنظمة عن بعد، حسب الجهة المنظمة، خلق روح التباري بين الأطفال والشباب وتطوير ملكة الإبداع والتعبير الفني لديهم من جهة، ومن جهة أخرى استمرار جسور التواصل بين مديرية الثقافة وبين المبدعين والمثقفين ورواد المؤسسات الثقافية التابعة لها بإقليمي تارودانت وطاطا.

وسيتم مساء كل يوم إثنين، عن طريق القرعة، سحب فائز في كل مجال وإعلان اسمه، بالإضافة إلى إعلان عدة مفاجآت أخرى عبر صفحة المديرية الإقليمية للثقافة بتارودانت وطاطا على موقع "فيسبوك".

وسيستفيد الفائزون من دورات تكوينية مجانية، بالإضافة إلى منحهم جوائز مالية تحفيزية وشواهد تقديرية خلال حفلات فنية ستنظم وتعلن لاحقا.

من جهة ثانية، أهابت المديرية الإقليمية للثقافة بتارودانت وطاطا بالجميع التقيد بالتدابير الصارمة والتزام "العزلة الصحية" في منازلهم، كإجراء وقائي ضروري في هذه المرحلة الحساسة، مع احترام جميع التوجيهات الوقائية الرامية إلى مواجهة "وباء كورونا-كوفيد 19".