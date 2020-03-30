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كُتّاب وآراء
مكتب "الكهرماء" يساهم بمراكز اصطياف ضد كورونا
وضع مجلس الأعمال الاجتماعية للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب-قطاع الكهرباء مراكز الاصطياف التابعة له رهن إشارة الدولة، من أجل المساهمة في المجهود المبذول وطنيا ضد فيروس كورونا المستجد.
وقال محمد زروال، رئيس مجلس الأعمال الاجتماعية المعروف اختصارا بـ"COS"، في تدوينة له في الصفحة الرسمية للمجلس، إن "الأمر يتعلق بمراكز اصطياف كبرى بمدن أكادير ومراكش والمحمدية، وبمساهمة مادية بمبلغ 13 مليون درهم".
وأضاف محمد زروال أنه "في هذا الظرف الصعب، لا ينبغي نسيان الدور الهام الذي يقوم به جنود الخفاء، الكهربائيون المرابطون بعيدا عن أسرهم، حفاظا على الأمن الطاقي لضمان استمرارية هذا المرفق العام الحيوي، وتزويد المواطنين بالكهرباء، وكذا الانخراط الطوعي والقوي لكل مكونات المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في هذه التعبئة الوطنية".