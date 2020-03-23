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كُتّاب وآراء
ثانويةٌ بالنّاظور تأوي مشرّدين للوقاية من "كورونا
فتحت ثانوية طه حسين التّأهيلية بمديرية النّاظور أبوابها لاستقبال المشرّدين ومن لا مأوى لهم في ظلّ حالة الطّوارئ التي أعلنت عنها السّلطات المغربيّة في سياق التّدابير المُتّخذة لتطويق انتشار فيروس كورونا المستجدّ.
وجرى تجهيز مختلف مرافق داخلية الثّانوية الواقعة بتراب جعدار بإقليم النّاظور، التي تُعدّ من أكبر المؤسّسات التّعليمية بالإقليم، بمجموعةٍ من الأسِرّة والأفرشة والكراسي والموائد ومختلف التّجهيزات والمستلزمات والمواد الغذائية، في إطار عمل تعاوني قامت به الأطرُ التربوية والإداريّة للمؤسّسة ذاتها، إلى جانب عدد من المتعاونين.
وأشرفت على مبادرة الإيواء هذه المديريةُ الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بالنّاظور، بتنسيق مع مؤسسة التعاون الوطني والسّلطات المحليّة والهلال الأحمر المغربي.
وستستمر عمليّة الإيواء إلى حين رفع حالةِ الطّوارئ التي من المزمع أن تمتدّ إلى غاية 20 أبريل القادم، بالاستناد إلى الحالة الوبائية في البلاد، مع تمكين المستفيدين من التغذية والرّعاية الصحية والاجتماعية.
وقال صلاح العبوضي، مدير قسم الموارد البشرية بالمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بالنّاظور، إنّ المبادرة التي أشرفتْ عليها المديرية "كانت ثمرة نقاش سابق مع عمالة النّاظور حول تفعيل إجراءات وتدابير الوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجدّ بإقليم الناظور".
وأضافَ المتحدّث أن الاجتماع انتهى إلى العمل على تحويل داخلية ثانوية طه حسين التأهيلية التي توقّف العمل بها السّنة الدراسية الجارية، إلى مأوى لعدد من المواطنين بالمدينة في وضعية الشّارع لحمايتهم من خطر الحالة الوبائية.
وأكّد العبوضي أن المستهدفين سيستفيدون من كافة الخدمات بتعاون مع كلّ المتدخلين، موردا أنه من المحتمل أن تُخصّص داخليات مؤسّسات أخرى على مستوى إقليم الناظور لعمليات مشابهة إذا اقتضى الأمر ذلك.