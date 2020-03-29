"كورونا الشمال" .. طنجة وتطوان تتصدران اللائحة

أيوب صدور من تطوان

بلغ عدد الحالات المسجلة بفيروس كورونا المستجد على صعيد جهة طنجة تطوان الحسيمة، إلى حدود السابعة من مساء اليوم الأحد، 32 إصابة مؤكدة.

وتتصدر عمالة طنجة أصيلة وإقليم تطوان لائحة أقاليم جهة الشمال بـ 13 حالة لكل واحد منهما، يليهما إقليم العرائش بـ3 حالات، ثم عمالة المضيق الفنيدق بحالتين، فإقليم الحسيمة بحالة واحدة.

وتبعا للإحصائيات ذاتها، فإن أقاليم وزان وشفشاون والفحص أنجرة لم تسجل أي حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد إلى حد الآن.