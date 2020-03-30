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كُتّاب وآراء
"كورونا" ينظم التسوق واستعمال الدراجات بمراكش
أصدرت مصالح ولاية جهة مراكش، الأحد، قرارا يسعى إلى تنظيم التسوق والسير والجولان بالدراجات العادية والنارية بمراكش.
ويرمي هذا القرار إلى تنظيم الدخول والخروج من وإلى مراكز التسوق، وطرق عرض المنتوجات بنقطة التسوق، مع مراعاة مسافات الأمان اللازمة.
وجاء هذا القرار تنفيذا للتدابير الصحية الوقائية، الرامية إلى الحفاظ على سلامة المرتفقين، مع الالتزام المبدئي بالبقاء في بيوتهم.
وفي إطار التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد، منع قرار عاملي استعمال الدراجات النارية والعادية من طرف شخصين.
وتُعرف مدينة مراكش باستعمال الدراجات النارية والعادية، ما دفع القرار إلى فرض استعمالها من طرف السائق فقط.
وجدد كريم قيس لحلو، والي جهة مراكش أسفي، نداءه إلى المواطنات والمواطنين بالجهة والعمالة، قصد الانضباط التام لتدابير الحجر الصحي، وأن تبقى التنقلات في الحدود الاستثنائية والضرورية القصوى.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
وبهدا الاجراء سنحد من التنقلات اولا وتانيا ستبقى فقط الممرات المسموح بها وستكون قليلة جدا وستسهل المراقبة وتنعدم التنقلات العشوائية وبعبارة اخرى سنطبق حوالي 70/100 من حضر التحوال
اما ترك ااسير والتنقل هكدا عشوائيا فمن المستحيل ضبطها وخاصة في المدن الكبرى.
ما نفعله الان فعله الايطاليون والاسبان والفرنسيون قبلنا اي انهم لم يكونوا يحترموا الحجر الصحي وكانوا يعتقدون ان دلك خرافة وواصلوا حياتهم الطبيعية حتى اصبحوا يدفنون بالالاف. ابقى في منزلك. اقم دتدارت انك.