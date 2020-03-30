"كورونا" ينظم التسوق واستعمال الدراجات بمراكش

إبراهيم مغراوي من مراكش

أصدرت مصالح ولاية جهة مراكش، الأحد، قرارا يسعى إلى تنظيم التسوق والسير والجولان بالدراجات العادية والنارية بمراكش.

ويرمي هذا القرار إلى تنظيم الدخول والخروج من وإلى مراكز التسوق، وطرق عرض المنتوجات بنقطة التسوق، مع مراعاة مسافات الأمان اللازمة.

وجاء هذا القرار تنفيذا للتدابير الصحية الوقائية، الرامية إلى الحفاظ على سلامة المرتفقين، مع الالتزام المبدئي بالبقاء في بيوتهم.

وفي إطار التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد، منع قرار عاملي استعمال الدراجات النارية والعادية من طرف شخصين.

وتُعرف مدينة مراكش باستعمال الدراجات النارية والعادية، ما دفع القرار إلى فرض استعمالها من طرف السائق فقط.

وجدد كريم قيس لحلو، والي جهة مراكش أسفي، نداءه إلى المواطنات والمواطنين بالجهة والعمالة، قصد الانضباط التام لتدابير الحجر الصحي، وأن تبقى التنقلات في الحدود الاستثنائية والضرورية القصوى.