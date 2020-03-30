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الرئيسية | جهات | "كورونا" ينظم التسوق واستعمال الدراجات بمراكش

"كورونا" ينظم التسوق واستعمال الدراجات بمراكش

"كورونا" ينظم التسوق واستعمال الدراجات بمراكش
إبراهيم مغراوي من مراكش
الاثنين 30 مارس 2020 - 10:15

أصدرت مصالح ولاية جهة مراكش، الأحد، قرارا يسعى إلى تنظيم التسوق والسير والجولان بالدراجات العادية والنارية بمراكش.

ويرمي هذا القرار إلى تنظيم الدخول والخروج من وإلى مراكز التسوق، وطرق عرض المنتوجات بنقطة التسوق، مع مراعاة مسافات الأمان اللازمة.

وجاء هذا القرار تنفيذا للتدابير الصحية الوقائية، الرامية إلى الحفاظ على سلامة المرتفقين، مع الالتزام المبدئي بالبقاء في بيوتهم.

وفي إطار التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد، منع قرار عاملي استعمال الدراجات النارية والعادية من طرف شخصين.

وتُعرف مدينة مراكش باستعمال الدراجات النارية والعادية، ما دفع القرار إلى فرض استعمالها من طرف السائق فقط.

وجدد كريم قيس لحلو، والي جهة مراكش أسفي، نداءه إلى المواطنات والمواطنين بالجهة والعمالة، قصد الانضباط التام لتدابير الحجر الصحي، وأن تبقى التنقلات في الحدود الاستثنائية والضرورية القصوى.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - حمزة الاثنين 30 مارس 2020 - 10:26
اتمنى ان يطبق هدا القرار عندنا في فاس
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2 - محمد لعيوني الاثنين 30 مارس 2020 - 10:28
من اجل ضبط تحركات الناس في الشوارع ومن اجل تسهيل المراقبة يجب اغلاق الشوارع والازقة بالمتاريس وترك فقط بعضا منها للمرور لتعرف حركة التنقل.واي شخص ضبط في هده الاماكن الممنوع السير فيها يتم اعتقاله فورا.
وبهدا الاجراء سنحد من التنقلات اولا وتانيا ستبقى فقط الممرات المسموح بها وستكون قليلة جدا وستسهل المراقبة وتنعدم التنقلات العشوائية وبعبارة اخرى سنطبق حوالي 70/100 من حضر التحوال
اما ترك ااسير والتنقل هكدا عشوائيا فمن المستحيل ضبطها وخاصة في المدن الكبرى.
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3 - الانضباط زمن كورونا الاثنين 30 مارس 2020 - 10:33
نحن شعب غير منظم والبعض فينا متكبر لا يرضى انتظار دوره في الادارات فما بالك في متاجر التسوق ودكاكين الحي. هذا الوباء أظهر الشعب على حقيقته. فإلى جانب لجنة المخطط التنموي يجب احداث لجنة تخليق المواطن
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4 - ن .ن الاثنين 30 مارس 2020 - 10:36
أتساءل كيف مات 23 في الهند وعدد السكان ما يقارب مليار نسمة أي 1000 مليون وعدد موتى المغاربة 27 وعدد السكان 30 مليون
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5 - محمد لعيوني تتمة الاثنين 30 مارس 2020 - 10:47
اجابة على المعلق ن ن . الفرق بين الهند والمغرب هو ان الهند لديها مليار مواطن ورغم دلك التزموا بيوتهم والمغرب لديه 40 مليون لم يلتزموا بيوتهم. وقصوحية الراس ترجع على صاحبه بالبرودة.
ما نفعله الان فعله الايطاليون والاسبان والفرنسيون قبلنا اي انهم لم يكونوا يحترموا الحجر الصحي وكانوا يعتقدون ان دلك خرافة وواصلوا حياتهم الطبيعية حتى اصبحوا يدفنون بالالاف. ابقى في منزلك. اقم دتدارت انك.
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