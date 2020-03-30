مساعدات غذائية تصل إلى ساكنة "جبال اشتوكة"

رشيد بيجيكن من اشتوكة آيت باها

أشرفت السلطات المحلية بقيادة تنالت، الواقعة في عُمق الدائرة الجبلية لإقليم اشتوكة آيت باها، على عملية توزيع مساعدات غذائية على نحو 250 أُسرة، تنتمي إلى الفئات الهشة والمعوزة، وهي المؤونة الغذائية التي وفّرتها جماعة أوكنز، في إطار الإجراءات المصاحبة لفرض حالة الحجر الصحي، والمساهمة في الجهود المبذولة للتخفيف من حدّة تداعيات جائحة "كورونا" المستجد.

عابد إعلون، رئيس الجماعة الترابية أوكنز، قال في تصريح لهسبريس، إن المبادرة تهدف إلى "مساعدة الأسر خلال فترة الطوارئ الصحية، التي أعلنتها الحكومة لمواجهة تفشي جائحة "كورونا" بالمغرب، وقد عُهد إلى السلطات المحلية وأعوانها بتنفيذ كافة العمليات المرتبطة بحصر لائحة المستفيدين وفق معايير مضبوطة، إلى جانب إيصال القفف إليهم في منازلهم".

وأضاف المسؤول الجماعي أن مبادرة توزيع المساعدات الغذائية، التي تتكون من المواد الاستهلاكية الأساسية، جاءت في إطار "انخراط المجلس الجماعي لأوكنز، بكل مكوناته، من أعضاء وموظفين، ضمن حملة التضامن الواسعة التي تستهدف الأسر المعوزة في هذه الظرفية العصيبة التي تمر منها بلادنا، كما تنضاف إلى مبادرة المجلس المساهمة بتعويضات شهر مارس في صندوق مواجهة جائحة "كورونا" المستجد".

وختم عابد إعلون تصريحه بدعوة ساكنة الجماعة الترابية أوكنز، إلى "اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة للتصدي الاستباقي لتفشي فيروس "كوفيد19"، إلى جانب ملازمة البيوت وعدم مغادرتها إلا للضرورة القصوى واحترام توجيهات كافة السلطات".

كما "أنوه بالسلطات الإقليمية في شخص عامل اشتوكة آيت باها، الذي أعطى توجيهات صارمة للتعامل مع الظرفية، وكذا السلطات المحلية والأمنية والقوات المساعدة وأعوان السلطة وكافة الأطباء والممرضين، لمجهوداتهم المتواصلة للتصدي لفيروس "كورونا"".