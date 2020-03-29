24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
30/03/2020
الأيام القادمة
|30
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:48
|07:15
|13:37
|17:04
|19:50
|21:06
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
- مسؤول إيراني: وفيات فيروس كورونا بلغت 2640
- إسبانيا تسجل 838 حالة وفاة بكورونا في يوم واحد
- مساهمة مصحة السويسي
- كارتيرون يقود تدريبات بنشرقي وأوناجم هاتفيًا
- خرْق حالة "الطوارئ الصحية" يجر 13 قاصرا إلى المحكمة بسلا
المغرب يجلب 110 آلاف جهاز كشف عن "كورونا" من كوريا الجنوبية (5.00)
- المغرب يسجل نسبة وفيات مرتفعة مقارنة بمجموع "إصابات كورونا" - (303)
- المغرب يسجل 104 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" في 24 ساعة - (156)
- المغرب يجلب 110 آلاف جهاز كشف عن "كورونا" من كوريا الجنوبية - (137)
- هذه خريطة الإصابات الجديدة بـ"فيروس كورونا" في جهات المملكة - (103)
- عدد الإصابات المؤكدة بـ"كورونا" يصل إلى 450 في أرجاء المملكة - (98)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
أسر بجهة مراكش تستفيد من عشرات القفف الغذائية
الأحد 29 مارس 2020 - 23:40
نظم مركز التنمية لجهة تانسيفت، الأحد، بمناسبة الظرف الاستثنائي الذي تمر منه المملكة المغربية، حملة تضامنية مع سكان دوارين بمراكش والرحامنة.
واستفادت من هذه المبادرة الإنسانية، التي نظمت بتنسيق مع السلطة المحلية، حوالي 24 أسرة من سكان دوار بن السالك بإقليم مراكش، وزعت عليها مواد استهلاكية.
وبدوار أولاد الشريف بإقليم الرحامنة، استفادت حوالي 39 أسرة من قفة هذا المركز المدني، ويستعد هذا الأخير في الأسبوع المقبل لتوزيع ما يناهز 200 قفة غذائية.