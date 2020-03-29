أسر بجهة مراكش تستفيد من عشرات القفف الغذائية

إبراهيم مغراوي من مراكش

نظم مركز التنمية لجهة تانسيفت، الأحد، بمناسبة الظرف الاستثنائي الذي تمر منه المملكة المغربية، حملة تضامنية مع سكان دوارين بمراكش والرحامنة.

واستفادت من هذه المبادرة الإنسانية، التي نظمت بتنسيق مع السلطة المحلية، حوالي 24 أسرة من سكان دوار بن السالك بإقليم مراكش، وزعت عليها مواد استهلاكية.

وبدوار أولاد الشريف بإقليم الرحامنة، استفادت حوالي 39 أسرة من قفة هذا المركز المدني، ويستعد هذا الأخير في الأسبوع المقبل لتوزيع ما يناهز 200 قفة غذائية.