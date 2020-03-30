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كُتّاب وآراء
تحاليل تُبعد وباء "كورونا" عن سيّدة حبلى بالنّاظور
أفادت مصادر من مستشفى الحسني بالنّاظور أن نتائج تحاليل مخبرية، توصلت بها إدارة المستشفى مساء الأحد، كشفت خلوّ جسد حبلى من فيروس كورونا المستجدّ.
وكانت المرأة قد نُقلت في وقت سابق، إلى قسم الإنعاش بالمستشفى ذاته، بعد تعرّضها لوعكة صحية جراء أعراض مرضية شبيهة بتلك التي تظهر على المصابين بـ"كوفيد-19"، ما استدعى إخضاعها للتحاليل للتأكّد من حالتها المرضية.
ويُذكر أن مستشفى الحسني بالنّاظور استقبل، مؤخرا، حالات مشكوكا في إصابتها بالفيروس، وتم استبعاد ثمان حالات منها إلى حدّ الآن بعد الكشف عن نتائج تحاليلها السلبية، فيما تنتظر إدارة المستشفى نتائج تحاليل مخبرية لحالات أخرى من المنتظر أن تتوصل بها اليوم الاثنين.