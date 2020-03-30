الأرصاد الجوية: أمطار قوية في عدة مناطق بالمملكة

هسبريس من الرباط

أعلنت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية أن مناطق في المملكة ستعرف أمطارا قوية اليوم الإثنين وغدا الثلاثاء.

وقالت المديرية في نشرة جوية خاصة، من المستوى البرتقالي، إن أمطارا قوية بين 40 و70 ميليمترا ستهم، من اليوم الاثنين على الساعة العاشرة مساء إلى غاية يوم غد الثلاثاء على الساعة الثانية زوالا، عمالات وأقاليم شفشاون والفحص- أنجرة والعرائش وطنجة وأصيلة ومرتفعات تطوان.

كما ستعرف أقاليم القنيطرة والمضيق-الفنيدق ومرتفعات وزان وتاونات، وفق النشرة الجوية نفسها، أمطارا معتدلة محليا خلال الفترة ذاتها.

وتهب رياح محليا قوية سرعتها بين 60 و70 كيلومترا في الساعة، خلال نفس الفترة، على مناطق طنجة والريف، والسهول الأطلسية شمال الصويرة، والسفوح الجنوبية الشرقية والأطلسين الكبير والمتوسط.