هذه توقعات أحوال الطقس اليوم الثلاثاء في المغرب

هسبريس - و.م.ع

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية بالنسبة لليوم الثلاثاء مرور سحب كثيفة مصحوبة بأمطار أو زخات مطرية رعدية محليا بكل من شمال ووسط البلاد والريف والواجهة المتوسطية والسايس ومرتفعات الأطلس ومناطقها المجاورة، إضافة إلى شمال المنطقة الشرقية، فيما ستكون الأجواء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بباقي جهات المملكة.

وستتشكل سحب منخفضة مرفوقة بكتل ضبابية فوق سواحل وسهول المحيط الأطلسي الشمالية والوسطى، وذلك خلال الليل والصباح، مع هبوب زوابع رملية محلية بجنوب المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد وبالأقاليم الجنوبية.

وستكون الرياح قوية نوعا ما إلى أحيانا قوية، وستهب من القطاع الجنوبي أو الغرب بالنصف الشمالي للبلاد. وستهب من القطاع الغربي وأحيانا من الشمال بالنصف الجنوبي.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 02 درجات و04 درجات بمرتفعات الأطلس، وما بين 04 و11 درجة بالهضاب العليا الشرقية والريف والسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 10 و16 درجة بالمنطقة الشرقية والواجهة المتوسطية ومنطقة طنجة والسايس والسهول الشمالية والوسطى وهضاب الفوسفاط ووالماس ومنطقة سوس والجنوب الشرقي وشمال الأقاليم الجنوبية. وستكون بين 16 و22 درجة فيما تبقى من الأقاليم الجنوبية.

أما درجات الحرارة العليا فستتأرجح ما بين 12 و18 درجة بمرتفعات الأطلس والريف ومناطق طنجة واللوكوس، وما بين 18 و26 درجة بالمنطقة الشرقية والواجهة المتوسطية والسايس والسهول الشمالية والوسطى وهضاب الفوسفاط ووالماس ومنطقة سوس والسفوح الجنوبية الشرقية والشمال الغربي للأقاليم الجنوبية. وستكون ما بين 26 و32 درجة بالجنوب الشرقي وبشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 32 و37 درجة بباقي الأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي، وسيصبح تدريجيا هائجا إلى قوي الهيجان ما بين طنجة وطرفاية.