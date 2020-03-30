51 مصابا بـ"كورونا" في مدينة مليلية المحتلة

هسبريس من الناظور

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية أنه تم تسجيل 51 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، إلى حدود الساعة، بمدينة مليلية الخاضعة للسيادة الإسبانية.

وأوردت الوزارة أن ثلاثة أشخاص تأكدت إصابتهم، أمس الأحد، بفيروس كورونا المستجد بعد إخضاعهم للتحاليل المخبرية التي كانت نتيجتها إيجابية.

وكشف المصدر ذاته أن 27 شخصا من المصابين يتلقون العلاج بالمستشفى، وواحد منهم في العناية المركزة؛ فيما البقية يتابعون العلاج بالمنزل، معلنة أن وفاة واحدة تم تسجيلها بالثغر.