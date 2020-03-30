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مدينة القصر الكبير تُسجل أول إصابة بـ"كورونا"
الاثنين 30 مارس 2020 - 16:15
سجلت مدينة القصر الكبير، اليوم الاثنين، أول حالة إصابة بفيروس "كورونا" المستجد، بعد تحليل مخبري ايجابي أكد إصابة سيدة مسنة تبلغ من العمر 84 سنة.
وأفادت مصادر هسبريس بأن السيدة التي تقطن بحي الديوان كانت في زيارة لابنتها بمدينة طنجة التي أصيبت أيضا بفيروس "كورونا" بعد قدومها من مدينة برشلونة الإسبانية.
وذكرت المصادر ذاتها أن السيدة المسنة نقلت إلى المستشفى الإقليمي للا مريم بالعرائش من أجل إخضاعها إلى العلاج ووضعها تحت الرعاية الصحية.
وارتفع عدد الإصابات في إقليم العرائش إلى أربع حالات، بعد تسجيل حالة واحدة في مدينة القصر الكبير.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
1 - متحسر الاثنين 30 مارس 2020 - 16:44
كان يجب غلق الحدود أمام الجالية في أوائل فبراير وليس حتى بداية مارس.فات الأوان وتغلغل الفيروس واصاب حتى المدن الصغرى
2 - جلال الاثنين 30 مارس 2020 - 16:47
ابدأو في العد يا سكان مدينة القصر الكبيرلأنكم لم تحترمو الحضر القادم اصعب
3 - hsina الاثنين 30 مارس 2020 - 16:58
نتمنى الشفاء العاجل لهده السيدة. وكل من ابتلى بهدا الوباء.
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