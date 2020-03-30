مدينة القصر الكبير تُسجل أول إصابة بـ"كورونا"

هسبريس من الرباط

سجلت مدينة القصر الكبير، اليوم الاثنين، أول حالة إصابة بفيروس "كورونا" المستجد، بعد تحليل مخبري ايجابي أكد إصابة سيدة مسنة تبلغ من العمر 84 سنة.

وأفادت مصادر هسبريس بأن السيدة التي تقطن بحي الديوان كانت في زيارة لابنتها بمدينة طنجة التي أصيبت أيضا بفيروس "كورونا" بعد قدومها من مدينة برشلونة الإسبانية.

وذكرت المصادر ذاتها أن السيدة المسنة نقلت إلى المستشفى الإقليمي للا مريم بالعرائش من أجل إخضاعها إلى العلاج ووضعها تحت الرعاية الصحية.

وارتفع عدد الإصابات في إقليم العرائش إلى أربع حالات، بعد تسجيل حالة واحدة في مدينة القصر الكبير.