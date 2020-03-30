24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

30/03/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4807:1513:3717:0419:5021:06
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. حمد الله يفوز على مدربه في تحدٍّ على "إنستغرام‬" (5.00)

  2. ‬خرْق حالة "الطوارئ الصحية" يجر 13 قاصرا إلى المحكمة بسلا (5.00)

  3. شد الحبل يتواصل بين الباطرونا والأبناك المغربية (5.00)

  4. مؤسسة ميلود الشعبي تساهم في "صندوق كورونا" (5.00)

  5. عالم أوبئة مغربي (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | مدينة القصر الكبير تُسجل أول إصابة بـ"كورونا"

مدينة القصر الكبير تُسجل أول إصابة بـ"كورونا"

مدينة القصر الكبير تُسجل أول إصابة بـ"كورونا"
هسبريس من الرباط
الاثنين 30 مارس 2020 - 16:15

سجلت مدينة القصر الكبير، اليوم الاثنين، أول حالة إصابة بفيروس "كورونا" المستجد، بعد تحليل مخبري ايجابي أكد إصابة سيدة مسنة تبلغ من العمر 84 سنة.

وأفادت مصادر هسبريس بأن السيدة التي تقطن بحي الديوان كانت في زيارة لابنتها بمدينة طنجة التي أصيبت أيضا بفيروس "كورونا" بعد قدومها من مدينة برشلونة الإسبانية.

وذكرت المصادر ذاتها أن السيدة المسنة نقلت إلى المستشفى الإقليمي للا مريم بالعرائش من أجل إخضاعها إلى العلاج ووضعها تحت الرعاية الصحية.

وارتفع عدد الإصابات في إقليم العرائش إلى أربع حالات، بعد تسجيل حالة واحدة في مدينة القصر الكبير.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - متحسر الاثنين 30 مارس 2020 - 16:44
كان يجب غلق الحدود أمام الجالية في أوائل فبراير وليس حتى بداية مارس.فات الأوان وتغلغل الفيروس واصاب حتى المدن الصغرى
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
2 - جلال الاثنين 30 مارس 2020 - 16:47
ابدأو في العد يا سكان مدينة القصر الكبيرلأنكم لم تحترمو الحضر القادم اصعب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
3 - hsina الاثنين 30 مارس 2020 - 16:58
نتمنى الشفاء العاجل لهده السيدة. وكل من ابتلى بهدا الوباء.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.