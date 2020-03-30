24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

30/03/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4807:1513:3717:0419:5021:06
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. حمد الله يفوز على مدربه في تحدٍّ على "إنستغرام‬" (5.00)

  2. ‬خرْق حالة "الطوارئ الصحية" يجر 13 قاصرا إلى المحكمة بسلا (5.00)

  3. شد الحبل يتواصل بين الباطرونا والأبناك المغربية (5.00)

  4. "كورونا الشمال" .. طنجة وتطوان تتصدران اللائحة (5.00)

  5. هل بدأت عروش العولمة تتهاوى بتسرب بعض وبائياتها؟ (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | عامل تنغير يشرف على عملية إفراع سوق أسبوعي

عامل تنغير يشرف على عملية إفراع سوق أسبوعي

عامل تنغير يشرف على عملية إفراع سوق أسبوعي
محمد ايت حساين
الاثنين 30 مارس 2020 - 17:55

أشرف حسن الزيتوني، عامل إقليم تنغير، رفقة رئيس قسم الشؤون الداخلية والكاتب العام للعمالة، صباح الاثنين، على تنفيذ عملية إفراغ السوق الأسبوعي لمدينة تنغير من المتسوقين والتجار، بعد تسجيل توافد العشرات من المواطنين للتسوق والتبضع.

وقاد عامل إقليم تنغير شخصيا عملية إفراغ السوق بعد استدعائه عناصر القوات العمومية، إثر توصله بمعلومات عن توافد العشرات من المواطنين إلى السوق الأسبوعي رغم حالة الطوارئ الصحية التي أعلنت عنها السلطات الحكومية في المغرب.

وحمل عدد من النشطاء الفيسبوكيين السلطات المحلية بمدينة تنغير مسؤولية توافد العشرات من المواطنين إلى السوق، موضحين أنه لولا تدخل المسؤول الأول على الإقليم لإفراغ السوق، لاجتمع ربما عدد أكبر من المتسوقين، مما قد يكون سببا في انتشار الوباء.

عبد العالي جمعي، من النشطاء المطالبين بإغلاق الأسواق الأسبوعية، قال إن استمرار فتح الأسواق الأسبوعية يدخل في خانة خرق قرار حالة الطوارئ الصحية التي أعلنتها وزارة الداخلية يوم 20 مارس الجاري، مشيرا إلى أن "ما وقع اليوم بالسوق الأسبوعي يندى له الجبين"، بتعبيره.

وثمن المتحدث ذاته، في تصريح لهسبريس، تدخل عامل الإقليم شخصيا لإفراغ السوق الأسبوعي، وقال إن "تدخل السلطة الإقليمية كان في المستوى المطلوب، وما علينا نحن الجمعويين إلا تثمينه والاعتزاز به، كونه يهدف إلى حماية ساكنة الإقليم من انتشار وباء كورونا المستجد".

وطالب المتحدث ذاته السلطات العمومية بإقليم تنغير بـ"إغلاق الأسواق الأسبوعية والعمل على ضمان توفير الخضر والمواد الأساسية في كل دوار بالإقليم لتفادي تنقل المواطنين"، على حد تعبيره.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.