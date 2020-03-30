24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|30
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:48
|07:15
|13:37
|17:04
|19:50
|21:06
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- مسابقة تحفز الأطفال والشباب في "زمن كورونا"
- هذه توقعات أحوال الطقس اليوم الإثنين في المغرب
- حمد الله يفوز على مدربه في تحدٍّ على "إنستغرام"
- الدرهم المغربي ينخفض أمام الأورو والدولار الأمريكي
- خرْق حالة "الطوارئ الصحية" يجر 13 قاصرا إلى المحكمة بسلا
خرْق حالة "الطوارئ الصحية" يجر 13 قاصرا إلى المحكمة بسلا (5.00)
- حصيلة الوفيات بفيروس "كورونا" ترتفع إلى 33 حالة في المغرب - (193)
- وزارة الصحة: وفاة شخصين وحالة شفاء بين المصابين بفيروس كورونا - (115)
- علماء مغاربة يفتون بجواز دفن موتى المسلمين في بلدان الإقامة - (114)
- التحاليل المخبرية تزيد عدد المصابين بـ"فيروس كورونا" إلى 516 حالة - (107)
- المغرب يسجل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا .. الحصيلة: 479 - (103)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الاشتباه في إصابة طبيب بكورونا يستنفر البرنوصي
عاشت منطقة سيدي البرنوصي بالدار البيضاء، ظهر اليوم الاثنين، استنفارا كبيرا بسبب الاشتباه في إصابة طبيب بإحدى العيادات الخاصة بفيروس كورونا المستجد.
وانتقل على وجه السرعة ممثلون عن السلطات المحلية والصحية إلى منطقة الحي الصناعي بسيدي البرنوصي حيث مقر العيادة الخاصة، من أجل تطويقها ومنع المواطنين من الاقتراب منها تفاديا لإصابتهم بالفيروس.
كما جرى على الفور الاتصال بالكاتبة الخاصة للطبيب من أجل الحضور وتزويدهم بلائحة المرضى الذين زاروا العيادة خلال الأيام الماضية لمعاينة حالتهم الصحية وإخضاعهم للفحص للوقوف على مدى إصابتهم بالعدوى من عدمها.
وإلى حدود الساعة، لَم يتم التعرف ما إذا كان الطبيب قد أصيب بالفيروس المذكور، خصوصا أن المديرة الجهوية للصحة أكدت في اتصال هاتفي بجريدة هسبريس عدم علمها بالموضوع، فيما ما تزال السلطات متواجدة بالقرب من العيادة المعنية.
ونشرت السلطات المحلية بسيدي البرنوصي بالدار البيضاء عناصر القوات المساعدة لتطويق العيادة ومنع الاقتراب منها.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (7)
على المواطنين تفادي او تاجيل او الصبر على عدة اشياء هده الايام الاطباء المقاطعات الاسواق (الا للضرورة) كل
مكان تكون فيه حركة للناس او مكان اجتماع المواطنين ودلك لتفادي العدوى
نتمنى ان يكون تحليل هدا الطبيب سلبي