الاشتباه في إصابة طبيب بكورونا يستنفر البرنوصي

هسبريس - عبد الإله شبل

عاشت منطقة سيدي البرنوصي بالدار البيضاء، ظهر اليوم الاثنين، استنفارا كبيرا بسبب الاشتباه في إصابة طبيب بإحدى العيادات الخاصة بفيروس كورونا المستجد.

وانتقل على وجه السرعة ممثلون عن السلطات المحلية والصحية إلى منطقة الحي الصناعي بسيدي البرنوصي حيث مقر العيادة الخاصة، من أجل تطويقها ومنع المواطنين من الاقتراب منها تفاديا لإصابتهم بالفيروس.

كما جرى على الفور الاتصال بالكاتبة الخاصة للطبيب من أجل الحضور وتزويدهم بلائحة المرضى الذين زاروا العيادة خلال الأيام الماضية لمعاينة حالتهم الصحية وإخضاعهم للفحص للوقوف على مدى إصابتهم بالعدوى من عدمها.

وإلى حدود الساعة، لَم يتم التعرف ما إذا كان الطبيب قد أصيب بالفيروس المذكور، خصوصا أن المديرة الجهوية للصحة أكدت في اتصال هاتفي بجريدة هسبريس عدم علمها بالموضوع، فيما ما تزال السلطات متواجدة بالقرب من العيادة المعنية.

ونشرت السلطات المحلية بسيدي البرنوصي بالدار البيضاء عناصر القوات المساعدة لتطويق العيادة ومنع الاقتراب منها.