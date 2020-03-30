24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

30/03/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4807:1513:3717:0419:5021:06
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. حمد الله يفوز على مدربه في تحدٍّ على "إنستغرام‬" (5.00)

  2. ‬خرْق حالة "الطوارئ الصحية" يجر 13 قاصرا إلى المحكمة بسلا (5.00)

  3. شد الحبل يتواصل بين الباطرونا والأبناك المغربية (5.00)

  4. هل بدأت عروش العولمة تتهاوى بتسرب بعض وبائياتها؟ (5.00)

  5. نقاش ودي مع الصديق عباسي: حول حالة الطوارئ الصحية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | الاشتباه في إصابة طبيب بكورونا يستنفر البرنوصي

الاشتباه في إصابة طبيب بكورونا يستنفر البرنوصي

الاشتباه في إصابة طبيب بكورونا يستنفر البرنوصي
هسبريس - عبد الإله شبل
الاثنين 30 مارس 2020 - 19:25

عاشت منطقة سيدي البرنوصي بالدار البيضاء، ظهر اليوم الاثنين، استنفارا كبيرا بسبب الاشتباه في إصابة طبيب بإحدى العيادات الخاصة بفيروس كورونا المستجد.

وانتقل على وجه السرعة ممثلون عن السلطات المحلية والصحية إلى منطقة الحي الصناعي بسيدي البرنوصي حيث مقر العيادة الخاصة، من أجل تطويقها ومنع المواطنين من الاقتراب منها تفاديا لإصابتهم بالفيروس.

كما جرى على الفور الاتصال بالكاتبة الخاصة للطبيب من أجل الحضور وتزويدهم بلائحة المرضى الذين زاروا العيادة خلال الأيام الماضية لمعاينة حالتهم الصحية وإخضاعهم للفحص للوقوف على مدى إصابتهم بالعدوى من عدمها.

وإلى حدود الساعة، لَم يتم التعرف ما إذا كان الطبيب قد أصيب بالفيروس المذكور، خصوصا أن المديرة الجهوية للصحة أكدت في اتصال هاتفي بجريدة هسبريس عدم علمها بالموضوع، فيما ما تزال السلطات متواجدة بالقرب من العيادة المعنية.

ونشرت السلطات المحلية بسيدي البرنوصي بالدار البيضاء عناصر القوات المساعدة لتطويق العيادة ومنع الاقتراب منها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - من النهاية الاثنين 30 مارس 2020 - 19:42
استنفار,اشتباه,انتقال,تطويق,اتصال….والى حدود الساعة …. اذا كان الطبيب قد اصيب…….عدم علمها باصابة الطبيب …… واش مريض?او NON
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
14
2 - علاش مديروش خدمتكم الاثنين 30 مارس 2020 - 19:46
المواطن قايم بالواجب، الداخلية أيضا، لكن وزارة الصحة مقصرة بزاااف، علاش لي مشا للمستشفى تيموت ؟! واش المواطن رخيص حتى لهاد الدرجة ؟ 4 شهور هدي باش بان المرض فى العالم، أشنو وجدتو ليه ؟! علاش مقمتوش بالواجب لي عليكم ؟!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
3 - samir الاثنين 30 مارس 2020 - 19:47
الحجر الصحي المنزلي هو وسيلة لمنع تنقل المرض وحصر المخالطين وليس علاج. الدولة بعد توقف انتشار الفيروس-و هذا مؤكد- ستلقي باللائمة على الشعب غير الملتزم لتغطي على 60 سنة من فسادها كما عودتنا في جميع القطاعات من التعليلم و الصحة الى النقل والفلاحة.يجب الا تمر هذه الازمة مرور الكرام ومحاسبة الدولة مباشرة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
4 - majid الاثنين 30 مارس 2020 - 19:50
ياولاد......كلسو فديوركم مالكم مابغيتوش تسمعو واقيلا خاص يطلقو كلاب البيتبول فالزنقة عاد تهناو
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
5 - وجدي من الشرق الاثنين 30 مارس 2020 - 19:52
في علمنا ان التحاليل اصبحت تظهر في وقت وجير لماذا هذا الشك اذا اجريت له التحاليل .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
6 - عزالدين لعيون الاثنين 30 مارس 2020 - 19:59
الله الطف بنا عيادة في الحي الصناعي يعني اي عامل مشا عند طبيب غدي اجيبها ناس لي خدامين معاه أو غدي اعدو عائلتهم ياربي سلام لجميع
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
7 - مرباح اليوسفية الاثنين 30 مارس 2020 - 20:01
نسأل الله السلامة والعافية يارب
على المواطنين تفادي او تاجيل او الصبر على عدة اشياء هده الايام الاطباء المقاطعات الاسواق (الا للضرورة) كل
مكان تكون فيه حركة للناس او مكان اجتماع المواطنين ودلك لتفادي العدوى
نتمنى ان يكون تحليل هدا الطبيب سلبي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
المجموع: 7 | عرض: 1 - 7

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.