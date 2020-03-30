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كُتّاب وآراء
مستشفى محمد السادس ينفي سوء معاملة المرضى
بعد مرور 22 يوما على استقبال أول الحالات المصابة بمرض "كوفيد-19"، (فرنسي وأسرته)، وخروجها من الحجر الصحي سالمة غانمة، بدأت تتعالى أصوات مرضى وحقوقيين تشكو تدهور الخدمات الصحية بمستشفى محمد السادس بمراكش.
وعلى إثر ذلك، أكدت إدارة المركز الاستشفائي الجامعي بمراكش أن "المجهودات المبذولة من طرف كل العاملين غايتها السهر على راحة المرضى، وتوفير كل الوسائل المتاحة وفق المعايير المعتمدة من طرف وزارة الصحة".
وجاء في بيان توضيحي توصلت به هسبريس أن "كل مريض تخصص له غرفة مجهزة، بها مرحاض داخلي وأفرشة ضرورية لتوفير سبل الراحة الممكنة".
ونفت الوثيقة ما نشر ببعض مواقع التواصل الاجتماعي حول غياب شروط الوقاية والحماية للعاملين التابعين لشركة المناولة المختصة في نقل المرضى، ووصفت ذلك بـ"الأخبار المغلوطة وغير الرسمية لبعض نزلاء المستشفى الجامعي".
وأضافت أن "كل المصالح المخصصة لاستشفاء هذه الحالات توجد بمستشفى الرازي الذي يتوفر على بنية تحتية حديثة من حيث الأسرة والأغطية والمعدات، وكل المرافق الضرورية".
أما "الإطعام، فهو خدمة مفوضة لشركة متخصصة في هذا الميدان، تخضع لمراقبة أطقم متخصصة في علم التغذية، وهي من تضع قائمة الوجبات حسب الحاجيات الملائمة لحالات المرضى الصحية، وتحدد وقت التوزيع، وفق دفتر التحملات"، يورد البيان.
وأبرزت إدارة المركز الاستشفائي أنها تبذل كل الجهود المتاحة وتوفر كل الوسائل لتحسين ظروف التكفل بالمرضى، والحرص على سبل الراحة، لمساعدتهم على اجتياز هذه المحنة.
وشددت على "العناية بالجانب النفسي للمريض الذي يعاني من العزلة داخل الغرفة لمدة طويلة"، معتبرو أن ذلك "في حد ذاته يزيد من توتر المرضى".
وطالب المكتب التنفيذي للمؤسسة المغربية للشفافية ومحاربة الفساد بفتح تحقيق بخصوص شريط فيديو لمريض بـ"كوفيد-19"، يشكو التقصير.
كما طلب من وزير الصحة "توضيحا بخصوص طريقة تعامل مصالحكم مع المصابين بهذه الجائحة"، وناشده "اتخاذ إجراءات حازمة تجاه كل من ثبت إخلاله بواجبه المهني".
وجاء في شريط صوره مصاب بالفيروس من مغاربة العالم: "تلقيت بمستشفى ابن زهر (المامونية) معاملة طيبة من الطاقم الطبي، وبعد تأكيد نتائج التحليل إصابتي بهذا الوباء، نقلت إلى مستشفى محمد السادس، لتنطلق معاناتي، بوضعي في سرير لمريض غادر الغرفة دون تبديل فراشها".
وتابع صاحب الشريط وهو يبكي: "منعت من الحمام ومن مغادرة الغرفة لقضاء حاجتي، ومنحوني إناء بلاستيكيا لذلك"، مضيفا: "منعوا عني ماء الشرب"، بتعبيره.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (54)
هؤلاء المغاربة لا يعلمون أنه لدينا نظاما صحيا ومستشفيات هي الأفضل في العالم
اللهم كثر حسادنا
التسيب الذي يعرفه هذا المستشفى غير مسبوق لا يضاهيه في هذه السمعة السيئة سوى المستشفى الكبير بالجديدة او ما يطلق عليه مستشفى الموت .
أطباء . ممرضون. كل الاطقم الادارية
رجال السلطة بمختلف ألوانهم على كل صغيرة و كبيرة قدموها لخدمة الوطن .
ملاحظة بسيطة،التعامل بإنسانية لا يحتاج إلى إمكانيات ضخمة.
ونطلب من وزارة الصحة أن تطالب أهل المرضى بإحضار مايحتاجوه من هده المواد وفعلا المستشفيات المغربية لا تقدم الماء لمرضاها ولا تقدم لهم الورق الصحي و هدا معروف عندنا
Quel confort et quel prise en charge...
ماخفي أعظم
ان الله يمهل و لا يهمل
يا معشر المغاربه هؤلاء بشر وهم أيضا معرضون للخطر
ولايمكن أن ندقق في جميع تفاصيل الصغيرة لننشرها على مواقع التواصل الاجتماعي كي نظهر للطرف الآخر عن غياب العنايه او عدم توفير شروط الخدمة بسبب عياء الأطر الطبيه و الإجهاد النفسي الملقى عليهم
لا أحترم من يقوم بتسجيل فيديو للمكان الذي يتواجد فيه في الحجر الصحي لينقل للناس وعندما تدقق في الأشخاص الذين يشتكون تجدهم يبالغون في الكلام .. مثلا هناك من يتحدث ويقول إنه لا يريد مياه الحنفية
وكأنه في فندق 5 ☆☆☆☆☆
تعاونوا مع بعضكم وشجعوا،من يسهر على راحتكم وقدروا ظروفهم فنحن في زمن صعب
لا للأنانيه ..... الله المستعان
اذا بلا زواق وبدون الاستهزاء من ذكاء المواطنين
من الواجب توفير بعض وسائل الترفيه واتاحة الفرصة لهؤلاء النزلاء للمشي خارج هذه الجحور الاسمنتية دون المساس او الإخلال بسروط السلامة والوقاية.
والله إعفو على الجميع
domaines que l'état doit NATIONALISER à 100% : La santé, l'éducation et la sécurité! Qu'Allah aide notre pays a traverser ce malheur
المستشفىات اصبحت تخيف كل الاطباء والممرضين فما بالكم بالمريض.
هؤلاء المغاربة لا يعلمون أنه لدينا نظاما صحيا ومستشفيات هي الأفضل في العالم
اللهم كثر حسادنا
تفشش مع راسك و تداوا فابور من اموال دافعي الضرائب بالمغرب
مساهمة مغاربة العالم في صندوق كورونا = صفر درهم
وهنأ سيتمكن تأكيد أقواله او تحديثها. ولا نحتاج البلاغ فقط