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كُتّاب وآراء

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الرئيسية | جهات | مستشفى محمد السادس ينفي سوء معاملة المرضى

مستشفى محمد السادس ينفي سوء معاملة المرضى

مستشفى محمد السادس ينفي سوء معاملة المرضى
إبراهيم مغراوي من مراكش
الاثنين 30 مارس 2020 - 20:20

بعد مرور 22 يوما على استقبال أول الحالات المصابة بمرض "كوفيد-19"، (فرنسي وأسرته)، وخروجها من الحجر الصحي سالمة غانمة، بدأت تتعالى أصوات مرضى وحقوقيين تشكو تدهور الخدمات الصحية بمستشفى محمد السادس بمراكش.

وعلى إثر ذلك، أكدت إدارة المركز الاستشفائي الجامعي بمراكش أن "المجهودات المبذولة من طرف كل العاملين غايتها السهر على راحة المرضى، وتوفير كل الوسائل المتاحة وفق المعايير المعتمدة من طرف وزارة الصحة".

وجاء في بيان توضيحي توصلت به هسبريس أن "كل مريض تخصص له غرفة مجهزة، بها مرحاض داخلي وأفرشة ضرورية لتوفير سبل الراحة الممكنة".

ونفت الوثيقة ما نشر ببعض مواقع التواصل الاجتماعي حول غياب شروط الوقاية والحماية للعاملين التابعين لشركة المناولة المختصة في نقل المرضى‎، ووصفت ذلك بـ"الأخبار المغلوطة وغير الرسمية لبعض نزلاء المستشفى الجامعي".

وأضافت أن "كل المصالح المخصصة لاستشفاء هذه الحالات توجد بمستشفى الرازي الذي يتوفر على بنية تحتية حديثة من حيث الأسرة والأغطية والمعدات، وكل المرافق الضرورية".

أما "الإطعام، فهو خدمة مفوضة لشركة متخصصة في هذا الميدان، تخضع لمراقبة أطقم متخصصة في علم التغذية، وهي من تضع قائمة الوجبات حسب الحاجيات الملائمة لحالات المرضى الصحية، وتحدد وقت التوزيع، وفق دفتر التحملات"، يورد البيان.

وأبرزت إدارة المركز الاستشفائي أنها تبذل كل الجهود المتاحة وتوفر كل الوسائل لتحسين ظروف التكفل بالمرضى، والحرص على سبل الراحة، لمساعدتهم على اجتياز هذه المحنة.

وشددت على "العناية بالجانب النفسي للمريض الذي يعاني من العزلة داخل الغرفة لمدة طويلة"، معتبرو أن ذلك "في حد ذاته يزيد من توتر المرضى".

وطالب المكتب التنفيذي للمؤسسة المغربية للشفافية ومحاربة الفساد بفتح تحقيق بخصوص شريط فيديو لمريض بـ"كوفيد-19"، يشكو التقصير.

كما طلب من وزير الصحة "توضيحا بخصوص طريقة تعامل مصالحكم مع المصابين بهذه الجائحة"، وناشده "اتخاذ إجراءات حازمة تجاه كل من ثبت إخلاله بواجبه المهني".

وجاء في شريط صوره مصاب بالفيروس من مغاربة العالم: "تلقيت بمستشفى ابن زهر (المامونية) معاملة طيبة من الطاقم الطبي، وبعد تأكيد نتائج التحليل إصابتي بهذا الوباء، نقلت إلى مستشفى محمد السادس، لتنطلق معاناتي، بوضعي في سرير لمريض غادر الغرفة دون تبديل فراشها".

وتابع صاحب الشريط وهو يبكي: "منعت من الحمام ومن مغادرة الغرفة لقضاء حاجتي، ومنحوني إناء بلاستيكيا لذلك"، مضيفا: "منعوا عني ماء الشرب"، بتعبيره.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (54)

1 - علاش مديروش خدمتكم الاثنين 30 مارس 2020 - 20:31
المواطن قايم بالواجب، الداخلية أيضا، لكن وزارة الصحة مقصرة بزاااف، علاش لي مشا للمستشفى تيموت ؟! واش المواطن رخيص حتى لهاد الدرجة ؟ 4 شهور هدي باش بان المرض فى العالم، أشنو وجدتو ليه ؟! علاش مقمتوش بالواجب لي عليكم ؟!
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131
2 - أيوب المغربي الاثنين 30 مارس 2020 - 20:32
المغاربة كلهم يكذبون بالصوت والصورة إلا حكومة الكفاءات، هي التي تمتلك الحقيقة المطلقة
هؤلاء المغاربة لا يعلمون أنه لدينا نظاما صحيا ومستشفيات هي الأفضل في العالم
اللهم كثر حسادنا
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95
3 - سفيان الدكالي الاثنين 30 مارس 2020 - 20:32
الامر لايحالج ابدا الى توضيح
التسيب الذي يعرفه هذا المستشفى غير مسبوق لا يضاهيه في هذه السمعة السيئة سوى المستشفى الكبير بالجديدة او ما يطلق عليه مستشفى الموت .
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102
4 - عمر الاثنين 30 مارس 2020 - 20:34
الموت والحياة بيد الله.. تعددت الاسباب والموت واحد..في هذه اللحظة المفصلية من حياة المغاربة لا يسعنا الا التذكير بالجانب الانساني لرسالة الطب النبيلة وحتى هم يجب أن يدعموا نفسيا هم في القوادم والاخرون في الخوافي.نسأل الله لهم السلامة ولجميع المرضى.يجب تهييئ المرضى للحياة وليس للموت لاننا في الاسلام لا نموت إنما ننتقل الى مكان أكثر ودية من الدنيا.هؤلاء الذين انتقلوا لا زالوا معنا لأنهم شهداء..
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31
5 - محمد الاثنين 30 مارس 2020 - 20:34
وزارة الصحة لا تقول إلا الحقيقة و نتق بها ونكدب المرضى و اصحاب الفيديوهات الكادبة اتكلم هنا عن ( وزارة الصحة الدنماركية )
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112
6 - محمد الاثنين 30 مارس 2020 - 20:35
تحية تقدير و احترام لكل جنود الخفاء
أطباء . ممرضون. كل الاطقم الادارية
رجال السلطة بمختلف ألوانهم على كل صغيرة و كبيرة قدموها لخدمة الوطن .
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-85
7 - abde الاثنين 30 مارس 2020 - 20:36
الاخوان واش سمعتو شنو تيعاودو هاد الناس وفكر ودخل لدارك راه الصحة متتباع متتشرا وحنا عارفين الصبيطارات ديالنا تبارك الله
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88
8 - عبد القوي الاثنين 30 مارس 2020 - 20:38
وكأن هاد الناس يتحدثون إلى شعب آخر لا يعرفهم،الفيديو كان واضح و باين. ومحاولة تكذيب ما فيه يزيد من تأكيد كل الإتهامات التي وجهها هاد المريض الذي قدر له الله أن يذوق ما يذوقه هذا الشعب كل السنة على أيادي ملطخة بجرائم لا تعد و لا تحصى.
ملاحظة بسيطة،التعامل بإنسانية لا يحتاج إلى إمكانيات ضخمة.
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90
9 - مفكر الاثنين 30 مارس 2020 - 20:38
يقول مثل نسيت قائله " حتى القاتل و هو مضبوط متلبسا يستطيع نفي جرمه . فلا احد يسيطر على لسانه سواه "
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42
10 - yass الاثنين 30 مارس 2020 - 20:38
لا كمغاربة.. نحن أدرى و أعلم بحال مستشفياتنا... علاش كتغطيو.. الشمس بالغربال... اللهم نبقاو فدارنا.
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61
11 - مواطن الاثنين 30 مارس 2020 - 20:38
نرى أن الأشرطة المنشورة تشكوا نفس الأضرار رغم اختلاف المستشفيات عدم توفر الماء عدم توفر الورق الصحي
ونطلب من وزارة الصحة أن تطالب أهل المرضى بإحضار مايحتاجوه من هده المواد وفعلا المستشفيات المغربية لا تقدم الماء لمرضاها ولا تقدم لهم الورق الصحي و هدا معروف عندنا
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50
12 - Casa الاثنين 30 مارس 2020 - 20:39
الله إجعلني نتيق................!!!!
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30
13 - Adilos Kenitra الاثنين 30 مارس 2020 - 20:40
وجاء في بيان توضيحي توصلت به هسبريس أن "كل مريض تخصص له غرفة مجهزة، بها مرحاض داخلي وأفرشة ضرورية لتوفير سبل الراحة الممكنة".
Quel confort et quel prise en charge...
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27
14 - من منكم على صح الاثنين 30 مارس 2020 - 20:40
و الله كترت الهم كضحك.أنا بان ليا غير إكون شي فضح لشي مستشفى فنهار كيخرجو البلاغ بأن الكل تمام و على ما يرام و لا صحة لما جاء في الفيديوهات المصورة داخلها من طرف المرضى؟؟؟؟؟؟؟ زعما هاد المرضى كيكذبو مساكن!!!!!نحن دولة مسلمة و من المفروض علينا جميعا احترام الجميع من طرف المسؤولين على المستشفيات الله إيهديكوم راه هادشي بزاف.راه حتا واحد ما كره كاع مايوصلكوم.
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33
15 - مغربي مغربي الاثنين 30 مارس 2020 - 20:41
كلنا يعرف المستشفيات المغربية كيف هي ! يجب على المسؤولين في هذا الوقت بالدات أن يتحلو بنوع من الحزم و فرض الإنضباط على العاملين داخل المستشفيات حتى يقومو بواجبهم كما ينبغي. فيجب خلق لجان من خارج قطاع الصحة لمراقبة العاملين في هذا الميدان.. لأن أرواح الناس لا يمكن التلاعب بها.
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33
16 - نحيم الاثنين 30 مارس 2020 - 20:41
هل من سبب ان يكذب هذا المريض سابقا ، لا والله يقول الحقيقة المرة ونعرف تماما كيف يتعامل اي موظف كل على حسب تخصصه مع المواطنين ...تعامل جد فظ ،قمع، احتقار تذليل . أندد و احتج على هذا التعامل مع المرضى ولا سيما هم في حالة نفسية جد متذهورة ،بالعكس يجب رفع معناويتهم و معاملتهم معاملة جد خاصة ......حسبية الوكيل في بعض الاطباء و الممرضين اصمد يا شعب سننتصر ان شاء الله على هذ ه الجائحة الله يحفظ شعبنا و بلدنا .....
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31
17 - وسيم الاثنين 30 مارس 2020 - 20:42
عل اقل اكون غرف نضيفة امجهزة بسبل الراحة تلفاز حمام تلفاز .. وش صعيبة اعباد الله تعاقدوا مع شركات نضافة في مستشفيات او زيدوا عمال وممرضين استاعنوا بممرضيين ولاطباء لي مزال في معاهد ومدارس كيف دارو دول الاجنبية او متطوعيبن للاكل ونظافة ساهلة ممحتاجاش قوة تفكير
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25
18 - rachid الاثنين 30 مارس 2020 - 20:42
تقريبا 30 مليار درهم تم جمعها لاجتاز المرحلة.2مليار فقط منحت لقطاع الصحة.لماذا لم يتم رصد نصف المبلغ للقضاء بسرعة على الوباء باقتناء التجهيزات الضرورية بسرعةْناهيك عن 5.6مليون دولار من امريكا و 560مليون اورو من التحاد الاوربي.ارقام ضخمة و خدمة متردية و بنية هشة.لا حول و لا قوة الا بالله العلي العظيم
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33
19 - anass الاثنين 30 مارس 2020 - 20:44
إذآ يجب متابعة الأشخاص الذين ضهرو في الفيديو. إنهم كاذبون على حسب ما قالو. هههه
ماخفي أعظم
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13
20 - bahi الاثنين 30 مارس 2020 - 20:45
السيد اللي كان يشكي و يبكي غي رشقت لو
ان الله يمهل و لا يهمل
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27
21 - بلدي المغرب الاثنين 30 مارس 2020 - 20:46
بصراحة نحن يجب أن نقدم كل الشكر والامتنان لكل أطر القطاع الصحي وننحني اجلالا لهم لمجهوداتهم المبذولة في هذا الوقت العصيب
يا معشر المغاربه هؤلاء بشر وهم أيضا معرضون للخطر
ولايمكن أن ندقق في جميع تفاصيل الصغيرة لننشرها على مواقع التواصل الاجتماعي كي نظهر للطرف الآخر عن غياب العنايه او عدم توفير شروط الخدمة بسبب عياء الأطر الطبيه و الإجهاد النفسي الملقى عليهم
لا أحترم من يقوم بتسجيل فيديو للمكان الذي يتواجد فيه في الحجر الصحي لينقل للناس وعندما تدقق في الأشخاص الذين يشتكون تجدهم يبالغون في الكلام .. مثلا هناك من يتحدث ويقول إنه لا يريد مياه الحنفية
وكأنه في فندق 5 ☆☆☆☆☆
تعاونوا مع بعضكم وشجعوا،من يسهر على راحتكم وقدروا ظروفهم فنحن في زمن صعب
لا للأنانيه ..... الله المستعان
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-60
22 - رجا في الله الاثنين 30 مارس 2020 - 20:47
على الوزارة ان تكون حازمة المرضى ضعفاء و يحتاجون عناية خاصة فلنطوي صفحة الماضي و لنكن انسانين في تعاملنا و لنضع انفسنا او احبتنا مكان المريض. ارحمو من في الأرض يرحمكم من في السماء
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18
23 - عبدابحي الاثنين 30 مارس 2020 - 20:48
وزارة الصحة تنفي إدارة السجون تنفي وزارة الداخلية تنفي رئيس الحكومة ينفي وزير التعليم ينفي إلى متى النفي وكشفكم الحقيقة؟ هل ستنفون مسئوليتكم أمام الله ؟
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28
24 - شرف 58 الاثنين 30 مارس 2020 - 20:49
سؤال اتمنى ان يجيبني احد عليه.لما تنقل الى المستشفى وانت حامل للفيروس،هل يسمح لك بالاتيان بحاجيانك مثلا كما هو الامر عادة؟ واقصد هنا ورق المرحاض-قارورات الماء-غطاء ووسادة-سجادة _وصابون الى اخره.هل هذا ممنوع؟
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7
25 - رحمان علي الاثنين 30 مارس 2020 - 20:49
بدون زواق ومغالطة الرأي العام الجميع يعرف ان قطاع الصحة منهار منذ زمان وبطريقة متعمدة لصالح المصحات التجارية وذلك تطبيقا بتعليمات الابناك الدولية التي تقرض بلد اصابه الافلاس أصلا ومنذ سنين !!
اذا بلا زواق وبدون الاستهزاء من ذكاء المواطنين
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22
26 - LQRINA VIRUS الاثنين 30 مارس 2020 - 20:50
Au lieu de nous sortir des communiqués tous les jours, vous ferez mieux de revoir votre attitude vis-à-vis des patients. Revoyez votre façon de faire et améliorer les conditions d’accueil. Un peu d’humanité et de considération pour les êtres humains. Votre service laisse à désirer et les plateaux repas que vous servez aux patients, même un chien refuserait de les manger.
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15
27 - الطنز العكري الاثنين 30 مارس 2020 - 20:51
الغريب في الامر و كاننا لا نعرف مستشفيات المغرب و كاننا جئنا من كوكب المريخ في دولة يرفض برلمنيوها رفع ميزانية الصحة و رفع ميزانية الق.....علامن كطنزو واش كتستهزئو بواقعنا المعيش بحالا كدركو الشمس بصبعكم نعلم واقع الحال دون توضيحات و نتوما تكذبو و تيقو كذبتكم
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15
28 - kamal الاثنين 30 مارس 2020 - 20:52
كل ما بني على باطل فهو باطل.6.4%وفيات.رقم يبقى كبير بالمقارنة مع دول الجوار.26مليار دولار أو أكثر تم جمعها للقضاء على الوباء و تداعياته.تم رصد 2دولار فقط للصحة.كل هاد الروينة راه على قبال الصحة.ارقام لها أكثر من دلالة.تجار الأزمة كثيرون.لك الله يا وطني
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12
29 - ماكلة السبيطار الاثنين 30 مارس 2020 - 20:53
"ماكلة السبيطار" كلمة تعني بأنه أكل عديم الفائدة و هي متداولة عند الشعب المغربي. الله يهديكم تهلاو في المرضى و ديرو ليهم الأكل اللي فيه السعرات الحرارية عالية من أجل محاربة الفيروس. الحريرة السبانخ الحسوة. الزعتر الحليب الخبز الكامل...... راه نسبة الوفيات عندنا طالعة بزاف نتيجة رداءة الخدمات الصحية. الله يهديكم.
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6
30 - عزيز من فاس الاثنين 30 مارس 2020 - 20:54
سلام . أقول قولي . كل شئ ممكن ...... الله يجعل المحبة بيننا . احنا كلنا مغاربة . الله يجزي لي فعل الخير او خفف على خوه المسكين . لمن الملك الى الله ......والله يرفع علينا هدا الفيروس كورونا . والله القسم حتى انا مريض او بزاف . والمواعيد كلها موقفة . الله يدير لي فيها الخير . وشكرا لكم خوتي لمغاربة . وشكرا
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4
31 - عااااااااااااااااااااااجل RIF الاثنين 30 مارس 2020 - 21:00
المستشفيات المغربية كارثية وحتى قبل كورونا ديما الاهمال موجود
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7
32 - المحلوف الاثنين 30 مارس 2020 - 21:00
ان عزل المريض في غرفة العلاج وحيدا هو في حد ذاته اشد فتكا من كورونا،فالوضعية شبيهة بالسجن الانفرادي،والتي ستنهار فيها حالته النفسية،وتتذنى مناعته الصحية مما سيجعل حالته جد معقدة يمكن ان تؤدي الى الوفاة.
من الواجب توفير بعض وسائل الترفيه واتاحة الفرصة لهؤلاء النزلاء للمشي خارج هذه الجحور الاسمنتية دون المساس او الإخلال بسروط السلامة والوقاية.
والله إعفو على الجميع
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2
33 - oujda الاثنين 30 مارس 2020 - 21:01
المشكل الأكبر معندهمش حتى تلفاز شغال اللي يتونسو بيه أو معاملة حسنة من طرف الممرضة أو الممرض
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3
34 - بنت الشاوية الرجلة والنيفDZ الاثنين 30 مارس 2020 - 21:01
ومذا عن تلك المريض الذي ضهر فالذديو وهو يبكي ويقول انا مغترب بالمملكة المتحدة وتواجد بمستشفى محمد السادس بصراحة ما صرح به لن يتخيله العقل اما مسـؤولي المستشفى يقولون ما يحلو لهم خوفا من العقاب وهذا شيئ طبيعي عند مستشفيات دول العربية من مغربها إلى مشرقها كلهم على الهوى سوى وهذه هي الحقيقة انشرها ان اعجبتك
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5
35 - Zouhair الاثنين 30 مارس 2020 - 21:03
النفي من طرف إدارة المستشفى لا يعني ان الأمور على أحسن ما يرام ،المغاربة يعرفون مستشفياتهم ونوع المعملات الإدارية والانسانية فيها اكثر من اؤولائك الذين يجلسون في بروجهم العلجية و يصدرون بيانات النفي ،يجب على الجهات المختصة ان تفتح تحقيقا نزيها و مستقلا في هذه النازلة ومثيلاتها حتى يعرف المغاربة اللدين ابانوا عن حسن وطني عالي ورفيع في مواجهة هاته ألجائحة انهم بايدي تبادلهم نفس المشاعر حتي تنجلي سحابة هده الظروف الصعبة التي يمر منها الوطن.
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3
36 - ETAMINE الاثنين 30 مارس 2020 - 21:05
Si on a rien à cacher on montre tout. Toutes les vidéos d'amateurs sont des complots contre les hôpitaux ? Pourquoi ne pas laisser les médias filmer les différents services des hôpitaux comme en Europe ? Le ministère de la santé a montré que sa politique antérieure n'était pas bonne, il faut donc changer de politique et ARRÊTEZ les privatisations, les cliniques privées doivent être une exception. Je le répète trois
domaines que l'état doit NATIONALISER à 100% : La santé, l'éducation et la sécurité! Qu'Allah aide notre pays a traverser ce malheur
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4
37 - mostafa الاثنين 30 مارس 2020 - 21:08
لا أعتقد أن المرضي يلعبون دور الضحية في ظل الحالة النفسية التي يعيشونها لولا الاحساس بالحكرة وعدم الاهتمام وما هذا بغريب في مستشفياتنا علما اننا لا نعمم ...نتمنى للضمير الحي السيادة
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6
38 - mmm1962 الاثنين 30 مارس 2020 - 21:10
cet immigré à l habitude des hôpitaux Européens avec tous les conforts et des docteurs extraordinaires et humains .bienvenu au pays de tiers monde sans soins et sans pitié pour les gens .il parle avec sincérité. ce monsieur .que le bon dieu te guéri et tu retourne ta famille mais je sais ça sera très dure pour toi que Allah te donne la patience .je te comprends j ai ete opéré 5 fois mais en france hamdoulilah
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4
39 - دون الاثنين 30 مارس 2020 - 21:11
لا حاجة للقيل و القال النظام الصحي بالمغرب مزري
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6
40 - حجاج الاثنين 30 مارس 2020 - 21:13
حسبي الله ونعمة الوكيل الإنسان على فرش الموت لا يعلم هل يعيش أم لا وتكدبوه اتقوا ربكم في اخوانكم
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8
41 - هااام جدا الاثنين 30 مارس 2020 - 21:14
لقد شاهدت شريط لامراة بمستشفى تبكي وتقول انها جائعة
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2
42 - ملاحظ الاثنين 30 مارس 2020 - 21:14
المشكل ان صاحب الفيديو معروف ولا اعتقد انه سيؤلف هذا من خياله فأطقمنا الطبية باتت تخاف من هذا الفيروس أكثر من المرضى مما سينعكس سلبا على معاملتهم
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2
43 - مهاجر الاثنين 30 مارس 2020 - 21:15
لقد تأملت لما رأيت الفيديو الدي يبكي فيه الرجل وقد سبقته سيدة أخرى اشتكت من هدا المستشفى واليوم اشتكت سيدة أخرى في مدينة سطات من الجوع وسوء المعاملة من مسؤولي المستشفى وكل هؤلاء الناس مهاجرون انا كمهاجر أشعر بالخجل من هده المعاملة نحن الدين نتشدق دائما بأن لنا وطن وحكومة تحمينا لكن هدا اقل القليل والكل ضهر على الحقيقة أطلب من المسؤولين أن يضربو بيد من حديد على كل من تسول له نفسه ان يسيء لأي شخص يوجد في هده الضروف الصعبة حسبنا آلله ونعم الوكيل
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2
44 - محمد الفاضيل الاثنين 30 مارس 2020 - 21:16
وجاء في بيان توضيحي أن "كل مريض تخصص له غرفة مجهزة، بها مرحاض داخلي وأفرشة ضرورية لتوفير سبل الراحة الممكنة" هههه بالله عليكم حتى الشيطان يتعوذ من كذبكم ،، أصبحت الحكومة و أذنابها يتفننون في الكذب علانية، حسبي الله ونعم الوكيل، قطاع الصحة متآآآآكل ودليل ذلك ارتفاع عدد الوفيات مقارنة مع عدد المتعافين. إخواني الزموا بيوتكم فالمستشفيات أصبحت بوابات للمقابر.
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2
45 - مواطن الاثنين 30 مارس 2020 - 21:18
يجب علينا جميعا المطالبة باقالة وزيرالصحة ومنذوبيه وبعض مدراء المستشفيات بعد الاستهتار بصحة المواطنين. من لا يستطيع تحمل مسؤوليته كاملة فليبقى في منزله وليترك مكانه للنزهاء فقط.
المستشفىات اصبحت تخيف كل الاطباء والممرضين فما بالكم بالمريض.
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4
46 - جواد الاثنين 30 مارس 2020 - 21:20
حنا عارفين حال المستشفيات ديالنا بلا منغطيو الشمس بلغربال وكنعرفو التعامل ديال ملائكة الرحمة ديالنا كيداير وماخفي أغظم
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0
47 - أيوب المغربي الاثنين 30 مارس 2020 - 21:20
المغاربة كلهم يكذبون بالصوت والصورة إلا حكومة الكفاءات، هي التي تمتلك الحقيقة المطلقة
هؤلاء المغاربة لا يعلمون أنه لدينا نظاما صحيا ومستشفيات هي الأفضل في العالم
اللهم كثر حسادنا
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48 - kamal chnaoui الاثنين 30 مارس 2020 - 21:20
اختي رحمها الله عانت من مرض عضال يتطلب العناية والنظافة التامة. في البداية كانت ترقد في المستشفى العسكري بمراكش وعانت من ضحك واستهزاء طبيب هناك واجرا لها لعملية إزالة الدم المتيبس دون تخذير فكانت اختي تصرخ بالالم والمرضى الذين كانو بجوارها يبكون. بعدها قمنا بتنقيلها للمستشفى الخاص كلينيك مراكش فكنا نعاني من تقل الفاتورة لكن كانت المعاملة والاكل جيدنين. الى ان وقع لها خطئء طبي تسبب فيه احد الاطباء الذي كان متسرعا في اجراء العملية وقام بخرق قفصها الصدري ما تسبب لها في اختناق حاد. بعها باربعة اشهر تحسنت حالتها لكن المرض لا زال موجود فقررنا الذهاب الى مستشفى محمد السادس. وفي يوم قررو ان تستحم في المستشفى فكان الدوش متسخا وفيه بقايا دماء المرضى فاصيبت بعدوى بكتيرية شديدة كانت تأكل الجلد شيئا فشيئا الى ان وصلت البكتيريا الى الدم وانتشرت في الكبد والكلية بعدها بشهور قليلة توفت اختي رحمة الله عليها.
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49 - مغاربة الخارج الاثنين 30 مارس 2020 - 21:22
وجاء في شريط صوره مصاب بالفيروس من مغاربة العالم

تفشش مع راسك و تداوا فابور من اموال دافعي الضرائب بالمغرب

مساهمة مغاربة العالم في صندوق كورونا = صفر درهم
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50 - البوهالي الاثنين 30 مارس 2020 - 21:22
مستسفياتنا معروووووفة وكل مواطن يسأل الله أن لا يدخل يوما ما مستشفياتنا العمومية لسوء المعاملة فيها وكلمات من بريدون تجميل القطاع الصحي العمومي كذب في كذب
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51 - ملاحظ الاثنين 30 مارس 2020 - 21:24
يمكن التأكد من صحة او كدب صاحب الفيديو بالرجوع إلى صور الفيديو الملتقطة بواسطة الكاميرا المخصصة لتتبع المرضى.
وهنأ سيتمكن تأكيد أقواله او تحديثها. ولا نحتاج البلاغ فقط
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52 - ريفي من الريف المتوسط الاثنين 30 مارس 2020 - 21:25
من 1956 واحنا غارقين في المشاكل ديال الصبيطارات المغربية واش زاعما المغرب ماعندوش الفلوس باش يجهز الصبيطارات ?? هادشي راه بالعاني يا خوتي ويا خوتاتي,التجهيز ديال الصبيطارات غادي ينقام يا الله بمليار سنتيم سنويا يعني المراحيظ نظيفة والاسرة والفراش نظيفة والتيلفون والتلفزة وقرعة كبيرة ديال الماء في الغرفة وقاعة الانتظار نظيفة والاطومات ديال المشروبات وباثمنة مناسبة واش هادشي صعيب تديروه الدولة ?????
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53 - ahmed الاثنين 30 مارس 2020 - 21:25
الا جات كورونا نموت في داري حسن من موت زوج موتات موتة ديال الذل و الفقصة و موتة ديال كورونا ,,,اللهم كورونا ولا صبيطارات الويل
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54 - souha الاثنين 30 مارس 2020 - 21:26
لا حول ولا قوة الا بالله. انا بغيت نفهم حاجة وحدة ولم تفرضها عليهم هاد الخدمة شمال من عام كيتكرفسو على الدراوش دابا لبانو ناس لممولفينش يتكرفسو فرشوهم راه ف أزمة او الدنيا دوارة خدم بنيتك ربي غادي يوقف معاك دابا عفرت علاش الوفيات اكتر قول من الاهمال عيب أو عار
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