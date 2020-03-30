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الرئيسية | جهات | شفاء خمس حالات مصابة بـ"كورونا" في أكادير

شفاء خمس حالات مصابة بـ"كورونا" في أكادير

شفاء خمس حالات مصابة بـ"كورونا" في أكادير
رشيد بيجيكن من أكادير
الاثنين 30 مارس 2020 - 20:37

قال الدكتور رشدي قدار، المدير الجهوي للصحة بجهة سوس ماسة، إن عدد الإصابات المؤكدة بوباء كورونا المستجد بلغ 15 بالجهة، قادمة من أقاليم أكادير إدوتنان وإنزكان آيت ملول واشتوكة آيت باها وتارودانت، ويجري التكفل بها بالمركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني، فيما تم استبعاد 115 حالة جاءت نتائج التحاليل المخبرية التي أحريت لها سلبية.

وقال الدكتور قدار، ضمن تصريح لهسبريس، إن "الحالة الصحية مستقرة لدى أغلب المصابين، بل هناك خمس حالات ستُغادر المركز الاستشفائي الجهوي بعد أن تماثلت للشفاء، فيما حالتان وضعهما حرج. أما الوفيات بهذه الجهة، فسجلنا حالتين، وقد كانتا تعانيان من أمراض مزمنة ووصلتا إلى المستشفى في حالة حرجة".

وأضاف المدير الجهوي للصحة بسوس ماسة أن المديرية اتخذت حزمة إجراءات لمواجهة جائحة كورونا، منها "الرفع من الطاقة الاستيعابية للمركز الاستشفائي، حيث نتوفر اليوم على 250 سريرا مهيأ لاستقبال المرضى، إلى جانب الرفع من الطاقة الاستيعابية لمصلحة الإنعاش؛ إذ نتوفر على ثلاث مصالح، مصلحة للحالات المؤكدة، وأخرى للحالات المشكوك فيها، وثالثة خاصة بالحالات العادية".

وأورد المتحدث أن الأطقم الطبية والتمريضية والإدارية مجندة من أجل التصدي لهذا الوباء، ونوه بمجهوداتها في هذه الظرفية، مبرزا أن "أخذ العينات تشرف عليه أربعة فرق مكونة في هذا الصدد على مدار 24 سنة، وذلك حتى نتمكن من الحصول على النتائج في وقت وجيز، لا يتجاوز 10 ساعات، من معهد باستور بالدار البيضاء".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (18)

1 - الحمد لله الاثنين 30 مارس 2020 - 20:48
واخيرا اخبار مفرحة.يارب الشفاء لجميع الحالات يارب .والله اعصابنا لم تعد تستحمل منذ يناير و نحن تحت ضغط كبييررر و الذي زاد بظهور حالات بالمغرب.يارب ارحمنا برحمتك . يارب بوجه حبيبك المصطفى
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50
2 - جمال الاثنين 30 مارس 2020 - 20:52
الحمد لله... يا ما أنت كريم يارب...
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27
3 - mehdi الاثنين 30 مارس 2020 - 20:56
Hamdoullah, il y a de l espoir
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15
4 - لينة الاثنين 30 مارس 2020 - 20:56
دعواتنا بالشفاء العاجل لجميع المرضى في كل بقاع العالم.
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38
5 - بلال الخطيب الاثنين 30 مارس 2020 - 20:57
اللهم لك الحمد حمداً كتيراً مباركاً طيباً
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26
6 - draa الاثنين 30 مارس 2020 - 20:58
اخبار جد مفرحة ... بالشفاء العاجل للحالات الاخرى
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26
7 - متفاءل الاثنين 30 مارس 2020 - 20:58
مكرهناش تقولونا شحال ديال المدة وهما كيتعالجو وشنو هو الدواء لي عطيتوهم باش تشافاو باش الناس تفائل
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24
8 - asmae الاثنين 30 مارس 2020 - 20:58
الحمد الله على سلامتهوم والله يشافي الجميع يارب , وينتهي هاد الكابوس.
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13
9 - نورة الاثنين 30 مارس 2020 - 20:58
الحمدالله يارب لطفك ورحمتك ياربي الشفاء الجميع المسلمين
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10
10 - nad الاثنين 30 مارس 2020 - 20:59
الحمدالله الله اشفي الجميع يارب ارحم عبداك
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12
11 - احمد الاثنين 30 مارس 2020 - 20:59
الحمد لله . ونتمنى ان نسمع يوميا مثل هذه الأخبار. ونتمنى الشفاء العاجل للبقية.. مع الأحد بجدية كل وسائل الوقاية محمل الجد لسلامتنا السلامة غيرنا...
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6
12 - احمد الاثنين 30 مارس 2020 - 21:01
الحمد لله لعكوبة الباقي مرضى المسلمين يارب يتشفاو يارب يارب العالمين
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10
13 - محسن الاثنين 30 مارس 2020 - 21:02
الحمد لله أخبار مفرحة . ورسالة للناس ديول الصحة المرجو العناية للجميع المصابين خصوصا الجانب المعنوي ضروري . راه جل المغابة فاقدين الثقة في الصحة في المغرب تقبلو إنتقادي بقلب رحب والله الشافي في كل الأحوال
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9
14 - محمود الاثنين 30 مارس 2020 - 21:02
250 سريرا فقط ؟؟ وإذا وصلت عدد الحالات لالف او اكثر اين ستاخدونهم ؟؟
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-13
15 - مواطنة حرة الاثنين 30 مارس 2020 - 21:05
برافو ليكوم الاطباء ديالنا راكوم فالمستوى وانا مفتاخرة بيكوم ومزيدا من الإجتهاد حت من بعد الله سبحانه وتعالى معولين عليكوم.
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16
16 - الله اعجل بشفاء الجميع الاثنين 30 مارس 2020 - 21:06
الحمد لله نسال الله الشفاء العاجل لجميع المرضى
حالات الشفاء والمتعافين تاخد وقت قبل ان يتم اعلانها لان لبد من فترة لتاكد من تعافيها ليتم الاعلان عنها بعكس الفيات يتم الاعلان عنها في نفس الوقت نرجو من المواطنين عدم التسرع والحكم على من يسهرون على المرضى .
المتاعفون يحتاجون وقت قبل الخرج من المستشفى في الايام القليل المقبلة سنرى عدد كبير من المتعافين بادن لله خاصتا من كان اصيب في اول دخول الفيروس المرض يحتاج اشبوعين بلاضافة الى وقت اخر لتاكد تمما من انه لن يعادي الاخرين مرة اخرى فلا تتسرعو اصبرو .
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7
17 - youssef الاثنين 30 مارس 2020 - 21:06
الحمد لله ....it never rains but it pours.....
الاخبار الجميلة دائما تأتي جماعة
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11
18 - Abengoa الاثنين 30 مارس 2020 - 21:07
الحمد لله ،العقوبة انشالله للوطن كل بصفة خاصة والعالم بصفة عامة
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11
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