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كُتّاب وآراء
المضيق توجّه 100 مليون للإحسان العمومي
خصص مجلس جماعة المضيق مبلغ 100 مليون سنتيم لاقتناء مواد غذائية موجهة للإحسان العمومي لفائدة الأسر المعوزة، ومبلغ 26.5 مليون سنتيم لدعم تدخلات المكتب الجماعي لحفظ الصحة في ما يخص مواد تطهير الفضاءات العمومية.
ورفع مكتب المجلس الجماعي ذاته ملتمسا إلى عامل عمالة المضيق الفنيدق قصد الإشراف المباشر على عملية توزيع هذه الإعانات المخصصة للفئات الهشة، من خلال تحديد لوائح المستفيدين.
ووضعت جماعة المضيق كافة الوسائل اللوجيستيكية وعبأت كل والأطر الجماعية، تحت الإشراف المباشر لمدير المصالح، من أجل تتبع تنزيل هذا البرنامج بعيدا عن أي حسابات سياسية أو مقاربة انتخابوية، باعتبارها عملية تضامنية تدخل في إطار التدابير الاحترازية التي اتخذها المغرب للحد من انتشار فيروس كورنا بهدف التخفيف من محن الأسر المعوزة.