أمنيو الصويرة يتبرعون بالدم لإنقاذ أرواح المرضى

إبراهيم مغراوي

نظمت قيادة المنطقة الإقليمية للأمن بالصويرة، الاثنين، حملة للتبرع بالدم لفائدة مركز تحاقن الدم.

وجاءت هذه العملية استجابةً لنداء المكتب الوطني لتحاقن الدم، الذي دق ناقوس الخطر حول مخزون هذه المادة الحيوية، بمناسبة الظرف الاستثنائي الذي تعرفه المملكة المغربية.

وتميزت عملية التبرع بالدم بانخراط تلقائي لكافة أطر وعناصر المنطقة الإقليمية للأمن بالصويرة، للرفع من مستوى مخزون الدم على المستوى الوطني، وإنقاذ المزيد من الأرواح.

المبادرة التي نظمت بتنسيق مع المديرية الإقليمية للصحة، والمركز المحلي لتحاقن الدم، تمت وفق التدابير الاحترازية التي وضعتها السلطات الصحية لمواجهة وباء "كوفيد-19".

وساهمت هذه الشروط التنظيمية والصحية، في جعل عملية التبرع تمر وفق الشروط الأساسية للبعد الوقائي، حفاظا على صحة الأطقم والموظفين المانحين لهذه المادة الحيوية.

وتأتي هذه الحملة المنظمة تحت إشراف مصالح الصحة بالمديرية العامة للأمن الوطني، وقيادة ولاية أمن مراكش، قصد التضامن والتجاوب مع متطلبات الحالة الراهنة.

يذكر أن المدير العام للأمن الوطني، أعطى سابقا تعليمات خاصة لتنظيم عملية شاملة للتبرع بالدم في أوساط موظفي الأمن الوطني بربوع المملكة.