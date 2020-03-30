نهاية سالمة للحجر الصحي لـ13 شخصا باشتوكة

رشيد بيجيكن من اشتوكة آيت باها

أنهى 13 شخصا، في الجماعة الترابية "هِلالة"، الواقعة في الدائرة الجبلية لإقليم اشتوكة آيت باها، فترة الحجر الصحي المنزلي الإجباري، الذي فُرض عليهم منذ نحو 15 يوما.

ووُضع المعنيون رهن الحجر الصحي المنزلي مباشرة بعد حلولهم بمسقط رأسهم في جماعة "هِلالة"، قادمين إليها من مدينة الدار البيضاء، بعد تأكّد إصابة شخصين (زوج وزوجته) من عائلتهم بفيروس "كوفيد-19".

واتبعت السلطات الإدارية والصحية مسار الشخصين المُصابين بمدينة الدار البيضاء، ليتم التوصل إلى مخالطتهما للأشخاص الـ13.

وكان المعنيون يخضعون لمراقبة طبية منتظمة شملت فحوصات طيلة مدة الإقامة، فضلا عن التحليلات المخبرية الخاصة بفيروس "كورونا" المستجد، والتي كانت نتائجها سلبية.