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نهاية سالمة للحجر الصحي لـ13 شخصا باشتوكة
الاثنين 30 مارس 2020 - 23:33
أنهى 13 شخصا، في الجماعة الترابية "هِلالة"، الواقعة في الدائرة الجبلية لإقليم اشتوكة آيت باها، فترة الحجر الصحي المنزلي الإجباري، الذي فُرض عليهم منذ نحو 15 يوما.
ووُضع المعنيون رهن الحجر الصحي المنزلي مباشرة بعد حلولهم بمسقط رأسهم في جماعة "هِلالة"، قادمين إليها من مدينة الدار البيضاء، بعد تأكّد إصابة شخصين (زوج وزوجته) من عائلتهم بفيروس "كوفيد-19".
واتبعت السلطات الإدارية والصحية مسار الشخصين المُصابين بمدينة الدار البيضاء، ليتم التوصل إلى مخالطتهما للأشخاص الـ13.
وكان المعنيون يخضعون لمراقبة طبية منتظمة شملت فحوصات طيلة مدة الإقامة، فضلا عن التحليلات المخبرية الخاصة بفيروس "كورونا" المستجد، والتي كانت نتائجها سلبية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
2 - Meryem الاثنين 30 مارس 2020 - 23:48
الحمد لله على سلامتهم. اللهم ارفع عنا هذا البلاء
3 - مواطن الثلاثاء 31 مارس 2020 - 00:01
الحجر الصحي المنزلي فكرة جيدة تنقص من الضغط على المستشفيات يمكن تطبيقها ايضا على الاشخاص المصابون ذوي الأعراض الطفيفة. لكن اظن انه يجب وضع جندي امام كل منزل حتى لا يخرج الأشخاص و جندي اخر يقوم بجلب المواد الغذائية و الحاجيات الضرورية مرة كل يومين. ووضع رقم هاتف الطبيب رهن اشارة المريض لتتبع حالته. هذه مجرد فكرة.
4 - مريمه الثلاثاء 31 مارس 2020 - 00:08
الحمد ل الله علي سلامتهم يارب العقبه عند الاخرين والسلامه ل الشعب كامل
5 - مغربي الثلاثاء 31 مارس 2020 - 00:19
الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات
احسن علاج لهذا الوباء هو البقاء في البيت
احسن علاج لهذا الوباء هو البقاء في البيت
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