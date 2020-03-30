رفع الحجر الصحي عن 12 شخصا بمدينة الداخلة

هسبريس من الداخلة

أفاد مصدر مسؤول بالمديرية الجهوية للصحة بجهة الداخلة وادي الذهب بأنه تم اليوم، رفع الحجر الصحي عن مجموعة من المواطنين المغاربة كانوا قد ولجوا التراب الوطني عبر معبر الكركرات الحدودي قادمين من دولتي إسبانيا وفرنسا، قبل أن يتم إخضاعهم للحجر الصحي لمدة 14 يوما داخل أحد مراكز الاستقبال بمدينة الداخلة، حماية لصحة أفراد عائلاتهم وصحة كافة المواطنات والمواطنين.

وحسب المصدر ذاته، فإنه لم يتم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس "كورونا" المستجد لدى أفراد المجموعة التي تضم اثني عشر شخصا، والذين خضعوا للحجر الصحي بأحد مراكز الاستقبال بمدينة الداخلة لمدة 14 يوما، بعدما تم نقلهم من منطقة بئركندوز، وتم إخضاعهم لمراقبة صحية مستمرة من طرف فريق طبي مختص، وبشكل يومي.

ووفقا للمصدر المسؤول بالمديرية الجهوية للصحة بجهة الداخلة وادي الذهب، فإن المجموعة قد غادرت مركز الاستقبال بمدينة الداخلة بعد التأكد من خلو أفرادها الاثني عشر من فيروس "كورونا" المستجد، مشيرا إلى أن ولاية جهة الداخلة وادي الذهب خصصت حافلة خاصة لنقل القاطنين بمدينة العيون صوب مقرات إقامتهم بعد إنهائهم لفترة الحجر الصحي بمدينة الداخلة.

وأشار المصدر سالف الذكر إلى أنه، تفعيلا للمخطط الجهوي لليقظة في مواجهة فيروس كورونا، تم تعميم الحجر الصحي على جميع الوافدين على المملكة المغربية عبر المعبر الحدودي الكركرات، وكذلك الشأن بالنسبة للوافدين على مدينة الداخلة من مختلف المدن.

وطمأن المسؤول بالمديرية الجهوية للصحة بجهة الداخلة وادي الذهب الرأي العام بخصوص الوضعية الوبائية بجهة الداخلة وادي الذهب، داعيا إلى ضرورة العمل بالنصائح والتوجيهات الوقائية الفردية وتفادي نشر الأخبار التي تزرع الخوف في النفوس.