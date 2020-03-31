تحاليل مخبرية تُبعد فيروس "كورونا" عن تزنيت

مصطفى البكار

كشفت تحاليل مخبرية أجريت بمعهد باستور على عينات شابين يتحدران من إقليم تزنيت، خلوهما من فيروس "كورونا" المستجد.

وأوضح مصدر جريدة هسبريس، أن الحالة الأولى تتعلق بشاب عشريني يتحدر من المدينة القديمة بتزنيت، كان قد أخضع للعزل الصحي بعد الاشتباه في إصابته بمرض "كوفيد-19"، فيما تخص الحالة الثانية شخصا يبلغ من العمر 35 سنة ويقطن بالجماعة الترابية "إثنين أكلو".

وبهذا يبقى إقليم تزنيت من بين المناطق التي لم تسجل بها، إلى حدود الساعة، أية إصابة بفيروس "كورونا" المستجد، بعدما أبعدت تحاليل سلبية ثلاث حالات اشتبه في إصابتها خلال الأيام القليلة الماضية.