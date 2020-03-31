24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
31/03/2020
الأيام القادمة
|31
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:47
|07:14
|13:37
|17:04
|19:51
|21:07
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
- أزرو تنفرد بحالات"كورونا" الجديدة في جهة فاس
- مسابقة تحفز الأطفال والشباب في "زمن كورونا"
- هذه توقعات أحوال الطقس اليوم الإثنين في المغرب
- حمد الله يفوز على مدربه في تحدٍّ على "إنستغرام"
- الدرهم المغربي ينخفض أمام الأورو والدولار الأمريكي
- حصيلة الوفيات بفيروس "كورونا" ترتفع إلى 33 حالة في المغرب - (195)
- وزارة الصحة: وفاة شخصين وحالة شفاء بين المصابين بفيروس كورونا - (115)
- وزارة الصحة: دول أوروبية تُسجل معدلات وفيات أكثر من المغرب - (114)
- علماء مغاربة يفتون بجواز دفن موتى المسلمين في بلدان الإقامة - (114)
- هكذا تسببت رحلة بمكناس وحفلة بالبيضاء في انتشار وباء كورونا - (111)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
تحاليل مخبرية تُبعد فيروس "كورونا" عن تزنيت
الثلاثاء 31 مارس 2020 - 00:13
كشفت تحاليل مخبرية أجريت بمعهد باستور على عينات شابين يتحدران من إقليم تزنيت، خلوهما من فيروس "كورونا" المستجد.
وأوضح مصدر جريدة هسبريس، أن الحالة الأولى تتعلق بشاب عشريني يتحدر من المدينة القديمة بتزنيت، كان قد أخضع للعزل الصحي بعد الاشتباه في إصابته بمرض "كوفيد-19"، فيما تخص الحالة الثانية شخصا يبلغ من العمر 35 سنة ويقطن بالجماعة الترابية "إثنين أكلو".
وبهذا يبقى إقليم تزنيت من بين المناطق التي لم تسجل بها، إلى حدود الساعة، أية إصابة بفيروس "كورونا" المستجد، بعدما أبعدت تحاليل سلبية ثلاث حالات اشتبه في إصابتها خلال الأيام القليلة الماضية.