مجلس إقليم تزنيت يواجه "كورونا" بمليوني درهم

مصطفى البكار

خصص المجلس الإقليمي لتزنيت غلافا ماليا يقدر بمليوني سنتيم، مساهمةً منه في مواجهة وباء "كورونا" وتداعياته.

وقال مجلس إقليم تزنيت، إنه سيعبئ مساهمة مالية بقيمة مليون درهم قصد دعم الخدمات الاستشفائية والوقاية الصحية، وما يرتبط بها من الحاجيات غير المتوفرة لدى القطاع الوصي، إضافة إلى غلاف مالي مماثل قدره مليون درهم، لتوفير دعم تكميلي للمبادرات التضامنية التي يقودها المجتمع المدني في العالم القروي، في أنشطة التحسيس والتوعية التعليم عن بعد، والتضامن والتكافل مع الفئات المتضررة بصفة مباشرة أو غير مباشرة من أوضاع الطوارئ الصحية.

وأكد بلاغ للمجلس، توصلت هسبريس بنسخة منه، أن المنتخبين والأطر والأعوان وجميع الإمكانيات المالية واللوجستيكية التابعة له، تظل تحت تصرف ورهن إشارة السلطات والمواطنين، في كل ما له علاقة بمواجهة مخاطر وتداعيات مرض "كوفيد-19".

كما دعت الوثيقة نفسها عموم المواطنين وكافة الفعاليات المؤسساتية والمدنية، إلى المزيد من التعبئة لإنجاح مختلف التدابير والإجراءات التي تعتمدها الدولة، قصد الحد من انتشار هذا الفيروس.