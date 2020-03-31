أزرو تنفرد بحالات"كورونا" الجديدة في جهة فاس

رشيد الكويرتي من فاس

علمت هسبريس أن الحالات الثلاث الجديدة المصابة بفيروس "كورونا" المستجد المؤكدة بجهة فاس مكناس، التي أُعلن عنها من طرف وزارة الصحة، إلى حدود الساعة التاسعة من يوم الاثنين، تخص مخالطين من مدينة أزرو.

ووفق مصادر هسبريس، فإن الحالات المخالطة الجديدة المسجلة بمدينة أزرو، أصيبت بانتقال العدوى من حالة إصابة وافدة من بلجيكا، والتي كانت أول حالة يُعلن عن اكتشافها بالمدينة.

وكانت الحالة الوافدة ذاتها، وفق تأكيدات مصادر هسبريس، قد نقلت العدوى إلى قريبين لها قبل انتقالها إلى الحالات الثلاث الأخيرة، والتي كانت على تواصل مستمر مع الحالة الوافدة المذكورة بسبب ارتباطات متعلقة بالعمل.

وبهذا يصل مجموع الإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد بإقليم إفران، وكلها مسجلة بمدينة أزرو، إلى 6 حالات إصابة؛ واحدة وافدة و5 حالات مخالطة.

وتتابع جميع هذه الحالات المصابة بـ"كوفيد19" العلاج بمستشفى 20 غشت بمدينة أزرو، طبقا للإجراءات المعمول بها في هذا الصدد.