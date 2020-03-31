24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|31
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:47
|07:14
|13:37
|17:04
|19:51
|21:07
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- أزرو تنفرد بحالات"كورونا" الجديدة في جهة فاس
- هذه توقعات أحوال الطقس اليوم الإثنين في المغرب
- شفاء أربع حالات مصابة بـ"كورونا" في مكناس
- موريتانيا تُسجل أول وفاة بسبب فيروس "كورونا"
- حمد الله يفوز على مدربه في تحدٍّ على "إنستغرام"
- حصيلة الوفيات بفيروس "كورونا" ترتفع إلى 33 حالة في المغرب - (197)
- وزارة الصحة: دول أوروبية تُسجل معدلات وفيات أكثر من المغرب - (116)
- وزارة الصحة: وفاة شخصين وحالة شفاء بين المصابين بفيروس كورونا - (115)
- علماء مغاربة يفتون بجواز دفن موتى المسلمين في بلدان الإقامة - (115)
- هكذا تسببت رحلة بمكناس وحفلة بالبيضاء في انتشار وباء كورونا - (112)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
شرطي يسْلَم من الإصابة بـ"كورونا" في وزان
أظهرت التحاليل المخبرية، التي أخضع لها رجل أمن اشتبه في إصابته بفيروس "كورونا المستجد" بمدينة وزان، أمس الاثنين، أنه سليم ولا يحمل فيروس "كوفيد 19".
وأوضح مصدر، لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن العينات التي جرى إرسالها للتحليل كشفت أن الشرطي لا يحمل الفيروس وغير مصاب بـ"كوفيد-19".
وأكد المصدر ذاته أن الشرطي المعني عاد مؤخرا من مدينة الدار البيضاء وأحس بأعراض ليتقدم إلى المركز الاستشفائي الإقليمي أبي القاسم الزهراوي بمدينة وزان، وبعد إخضاعه للتحاليل المخبرية تبين أن حالته الصحية لا تدعو إلى القلق.
وطمأن المصدر ذاته الرأي العام بخصوص الوضعية الوبائية، داعيا إلى ضرورة العمل بالنصائح والتوجيهات الوقائية الفردية، وتفادي نشر الهلع والأخبار التي تنتج الخوف، مشددا على خلو إقليم وزان من أيّ إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا".