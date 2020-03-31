شرطي يسْلَم من الإصابة بـ"كورونا" في وزان

هسبريس من وزان

أظهرت التحاليل المخبرية، التي أخضع لها رجل أمن اشتبه في إصابته بفيروس "كورونا المستجد" بمدينة وزان، أمس الاثنين، أنه سليم ولا يحمل فيروس "كوفيد 19".

وأوضح مصدر، لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن العينات التي جرى إرسالها للتحليل كشفت أن الشرطي لا يحمل الفيروس وغير مصاب بـ"كوفيد-19".

وأكد المصدر ذاته أن الشرطي المعني عاد مؤخرا من مدينة الدار البيضاء وأحس بأعراض ليتقدم إلى المركز الاستشفائي الإقليمي أبي القاسم الزهراوي بمدينة وزان، وبعد إخضاعه للتحاليل المخبرية تبين أن حالته الصحية لا تدعو إلى القلق.

وطمأن المصدر ذاته الرأي العام بخصوص الوضعية الوبائية، داعيا إلى ضرورة العمل بالنصائح والتوجيهات الوقائية الفردية، وتفادي نشر الهلع والأخبار التي تنتج الخوف، مشددا على خلو إقليم وزان من أيّ إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا".