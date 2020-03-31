مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بجهات المملكة

هسبريس - و.م.ع

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، وذلك من الساعة السادسة من صباح أمس الإثنين إلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم الثلاثاء :

- شفشاون : 42 ملم - العرائش: 26 ملم - طنجة: 22 ملم - تطوان: 21 ملم - المحمدية: 18 ملم - النواصر: 14 ملم -القنيطرة: 06 ملم- الرباط-سلا والصويرة : 05 ملم -آسفي وسيدي سليمان: 04 ملم.

- سطات وإفران وأكادير و أيت ملول وبنسليمان: 03 ملم - الجديدة وخريبكة وفاس والدار البيضاء-أنفا: 02 ملم - الحسيمة: 01 ملم - تازة ومكناس: أقل من ملم.