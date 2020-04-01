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توقعات أحوال الطقس اليوم الأربعاء في المغرب

توقعات أحوال الطقس اليوم الأربعاء في المغرب
هسبريس - و.م.ع
الأربعاء 01 أبريل 2020 - 06:10

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الأربعاء، مرور سحب كثيفة مصحوبة بأمطار أو زخات مطرية رعدية محليا بكل من المناطق الشمالية والريف والواجهة المتوسطية، والسايس ومرتفعات الأطلس ومناطقها المجاورة، إضافة إلى شمال المنطقة الشرقية، فيما ستكون الأجواء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بباقي جهات المملكة.

وستتشكل سحب منخفضة مرفوقة بكتل ضبابية فوق سواحل وسهول المحيط الأطلسي الشمالية والوسطى، وذلك خلال الصباح والليل، مع هبوب زوابع رملية محلية بجنوب المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد وبالأقاليم الجنوبية.

وستكون الرياح قوية نوعا ما إلى أحيانا قوية، وستهب من القطاع الغربي أو الشرق بالنصف الشمالي للبلاد.

وستهب من القطاع الغربي وأحيانا من الشمال بالنصف الجنوبي. وستعرف درجات الحرارة بعض الانخفاض أو ستبقى مستقرة.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وهائج ما بين البيضاء وطرفاية، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

في ما يلي درجات الحرارة العليا والدنيا المرتقبة اليوم الأربعاء، حسب مديرية الأرصاد الجوية الوطنية:

وجدة 10/22

بوعرفة 14/24

الحسيمة 11/18

تطوان 11/17

سبتة المحتلة 11/16

مليلية المحتلة 11/16

طنجة 11/17

القنيطرة 13/20

الرباط 12/18

الدار البيضاء 13/20

الجديدة 14/21

سطات 12/22

آسفي 12/20

خريبكة 09/20

بني ملال 12/21

مراكش 13/24

مكناس 11/19

فاس 10/18

إفران 04/14

تاونات 11/17

الرشيدية 12/27

ورزازات 10/28

أكادير 14/22

الصويرة 13/19

العيون 15/27

السمارة 16/29

الداخلة 17/24

أوسرد 21/34

لكويرة 18/22

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