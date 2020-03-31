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كُتّاب وآراء
"ابن سينا" يستقبل ثاني امرأة حامل مصابة بكورونا
كشفت معطيات حصلت عليها هسبريس أن المركز الاستشفائي ابن سينا استقبل اليوم الثلاثاء إحدى الحالات التي أعلنت إصابتها بالوباء الذي أعلنته منظمة الصحة العالمية "جائحة"، وهي سيدة حاملة.
وأكدت المعطيات أن السيدة التي استقبلها مستشفى "السويسي"، في العاصمة الرباط، تعد ثاني امرأة حامل تصاب بهذا الفيروس في المغرب ضمن الحالات التي تم إعلانها.
وكشفت المعطيات التي توفرت للجريدة أن السيدة حامل في شهرها الخامس، وتم نقلها على وجه الاستعجال إلى قسم النساء والتوليد، وذلك لتتبع حالتها الصحية.
وأفادت معطيات وزارة الصحة بتسجيل 18 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي لمن طالهم الفيروس بالمملكة إلى 574 حالة.
وأضافت الوزارة المعنية، ضمن تحديث للحصيلة صباح اليوم الثلاثاء، أن عدد الحالات المستبعدة إصابتها، بعد تحاليل مخبرية سلبية، بلغ 2227 منذ رصد المرض في المغرب.