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الرئيسية | جهات | فيروس "كوفيد ـ 19" يطال ثلاث حوامل في الريش

فيروس "كوفيد ـ 19" يطال ثلاث حوامل في الريش

فيروس "كوفيد ـ 19" يطال ثلاث حوامل في الريش
محمد ايت حساين
الثلاثاء 31 مارس 2020 - 17:32

كشف مصدر طبي بإقليم ميدلت، قبل قليل، أن التحاليل المخبرية التي أجريت لثلاث نساء حوامل بمدينة الريش جاءت نتائجها إيجابية، وقد تم وضعهن تحت الحجر الصحي في المستشفى الجهوي مولاي علي الشريف بالرشيدية.

وأفاد المصدر الطبي عينه بأن النساء الثلاث جميعهن حوامل، وهن من عائلة المصابين الأوائل في مدينة الريش، منهن اثنتان قدمتا من إيطاليا، وواحدة محلية خالتطهما.

وذكر المصدر ذاته أن الأطقم الطبية وضعت المصابات تحت الحجر الصحي في غرفة مخصصة لهذا الغرض بالمستشفى الجهوي سالف الذكر، ويتم التكفل بهن لمتابعة العلاج.

وبتسجيل ثلاث حالات إصابة مؤكدة اليوم، يرتفع عدد المصابين بمدينة الريش إلى خمسة أشخاص من عائلة واحدة. وبذلك بلغ عدد المصابين في جهة درعة تافيلالت إلى 11 مصابا.

يذكر أن مدير مستشفى القرب بمدينة الريش خضع بدوره للتحاليل المخبرية لكونه اختلط بمصابين، لكن النتيجة جاءت سلبية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (14)

1 - rachid الثلاثاء 31 مارس 2020 - 17:43
اللهم احفظهن و احفظ ما في بطونهن يارحمان يا رحيم
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95
2 - ولد الريش الثلاثاء 31 مارس 2020 - 17:47
لا حول ولا قوة الا بالله، يا ربي تشافيهوم وتحد الباس ، نطلب من السلطات أن تفرض حجر كلي على مدينة الريش السلطات تتساهل كثيرا مع الساكنة نرجو من السيد العامل أن يتدخل ويفرض الصرامة
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30
3 - عابرة الثلاثاء 31 مارس 2020 - 17:49
الله المستعان الله يشافيهم ويعافيهم ويلطف بنا جميعا ويرفع هاد البلاء والوباء علينا يارب
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17
4 - تمور الثلاثاء 31 مارس 2020 - 17:51
اسال الله العظيم رب العرش العظيم أن يحفظ مغربنا الحبيب يجب على جميع الاشخاص الذين خالطوا القادمتين من ايطاليا إجراءالفحوصات اللازمة للكشف
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14
5 - مصدر الفيروس الثلاثاء 31 مارس 2020 - 17:53
مع الأسف شخصان من الجالية نقل العدوى لشخص ثالث ثم لنساء حوامل ثم سينقل للاجنة ولربما لأناس آخرين بالريش والمنطقة ككل وهدا ينطبق على جميع مناطق المغرب.البعض يقول أن أفراد الجالية الدين جاءوا إلى المغرب في هدا الوقت لهم ظروف عائلية وصحية وووو.لا أعتقد. كلا. ما كانوا ليهاجروا بهده الكثافة صوب المغرب لولا فزعهم من الفيروس بأوروبا متناسين أنهم بهده الخطوة الغير محسوبة العواقب من لدنهم قد يجعلون من المغرب بؤرة نشطة للفيروس.نحن لا نحقد عليهم بالعكس نحبهم ولا ننفي فضلهم على الوطن.ولكن كان بالإمكان المكوث هناك اعمالا للحديث النبوي الشريف الدي فيما معناه أن الإنسان لا يجب عليه أن يخرج من أرض الطاعون أو يدخل إليها. الله غالب
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48
6 - Malak الثلاثاء 31 مارس 2020 - 18:02
نسأل الله لهن الشفاء العاجل إنه سميع الدعاء..وأن يحفظ ما في بطونهن يا أرحم الراحمين.
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19
7 - إبراهيم المعلم الثلاثاء 31 مارس 2020 - 18:07
نتمنى أن يطعموهم ولايتركوهم يمتن من الجوع، خصوصا أنهن حوامل
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8 - ندى الثلاثاء 31 مارس 2020 - 18:10
قبل قليل ف احدۍ الاذاعات المغربية كذبو الخبر قالك حقا غير اشاعة نشرها شي حد فالفيس بوك ودبا ها هيا تاكدت رسميا ....نتمناو ليهم الشفا۽ قريبا
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0
9 - المتداول الثلاثاء 31 مارس 2020 - 18:11
وأفاد المصدر الطبي عينه بأن النساء الثلاث جميعهن حوامل، وهن من عائلة المصابين الأوائل في مدينة الريش
إلى كانوا من عائلة المصابين الأوائل لماذا لم يشتيه بهم عند إصابة الأفراد الأوائل من العائلة إن هذا الشيئ إن كان يدل على فإنه يدل على تقصير في مواجهة هذه الجائة الخطيرة
هادشي لا يبشر بالخير
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10 - نصراوي الثلاثاء 31 مارس 2020 - 18:12
ما لا أفهمه هو أن بلادنا اغلقت الأجواء والموانئ منذ الخامس عشر من مارس فكيف انتقل المرض ومتى.
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11 - ابتسام الثلاثاء 31 مارس 2020 - 18:13
الله يشافيهوم يارب ويحفظ ما في بطونهم
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12 - م المصطفى الثلاثاء 31 مارس 2020 - 18:14
إقليم الرشيدية من أكبر أقاليم المملكة لكنه لا يتوفر إلا على مستشفى كبير بعض الشيء. ومدينة الريش من أقدم مدن هذا الإقليم ولازالت تحت رحمة مستشفى مولاي علي الشريف بالرشيدية لاستقبال المرضى ولإجراء العمليات. وما قيل عن الريش يقال عن أرفود والريساني وكلميمة وتنجداد.
أعتقد أنه قد آن الأوان للإهتمام بهذا الإقليم وللإعتناء به أكثر.
فالله تعالى نسأل أن يرفع هذا الوباء عن بلادنا وعن عباده أجمعين .
وما ذلك على الله بعزيز.
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13 - المزيد من حالة الطوارئ الثلاثاء 31 مارس 2020 - 18:18
عفانا الله من هذا الوباء والشفاء العاجل لجميع المرضى
المزيد المزيد والضرب بيد من حديد على خارقي حالة الطوارئ الصحية في هذه المدينة خاصة في بعض الاحياء الهامشية وتحية حارة لجميع فيئات السلطات المحلية وكذا الصحية
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14 - شانا مصطفى الثلاثاء 31 مارس 2020 - 18:28
نطلب من الله العلي القدير ان يشفي كل مريض بهادا الفيروس وان يرفع هدا الوباء والبلاء علينا يارب انك سميع مجيب.
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