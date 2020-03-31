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كُتّاب وآراء
فيروس "كوفيد ـ 19" يطال ثلاث حوامل في الريش
كشف مصدر طبي بإقليم ميدلت، قبل قليل، أن التحاليل المخبرية التي أجريت لثلاث نساء حوامل بمدينة الريش جاءت نتائجها إيجابية، وقد تم وضعهن تحت الحجر الصحي في المستشفى الجهوي مولاي علي الشريف بالرشيدية.
وأفاد المصدر الطبي عينه بأن النساء الثلاث جميعهن حوامل، وهن من عائلة المصابين الأوائل في مدينة الريش، منهن اثنتان قدمتا من إيطاليا، وواحدة محلية خالتطهما.
وذكر المصدر ذاته أن الأطقم الطبية وضعت المصابات تحت الحجر الصحي في غرفة مخصصة لهذا الغرض بالمستشفى الجهوي سالف الذكر، ويتم التكفل بهن لمتابعة العلاج.
وبتسجيل ثلاث حالات إصابة مؤكدة اليوم، يرتفع عدد المصابين بمدينة الريش إلى خمسة أشخاص من عائلة واحدة. وبذلك بلغ عدد المصابين في جهة درعة تافيلالت إلى 11 مصابا.
يذكر أن مدير مستشفى القرب بمدينة الريش خضع بدوره للتحاليل المخبرية لكونه اختلط بمصابين، لكن النتيجة جاءت سلبية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (14)
إلى كانوا من عائلة المصابين الأوائل لماذا لم يشتيه بهم عند إصابة الأفراد الأوائل من العائلة إن هذا الشيئ إن كان يدل على فإنه يدل على تقصير في مواجهة هذه الجائة الخطيرة
هادشي لا يبشر بالخير
أعتقد أنه قد آن الأوان للإهتمام بهذا الإقليم وللإعتناء به أكثر.
فالله تعالى نسأل أن يرفع هذا الوباء عن بلادنا وعن عباده أجمعين .
وما ذلك على الله بعزيز.
المزيد المزيد والضرب بيد من حديد على خارقي حالة الطوارئ الصحية في هذه المدينة خاصة في بعض الاحياء الهامشية وتحية حارة لجميع فيئات السلطات المحلية وكذا الصحية