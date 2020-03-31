فيروس "كوفيد ـ 19" يطال ثلاث حوامل في الريش

محمد ايت حساين

كشف مصدر طبي بإقليم ميدلت، قبل قليل، أن التحاليل المخبرية التي أجريت لثلاث نساء حوامل بمدينة الريش جاءت نتائجها إيجابية، وقد تم وضعهن تحت الحجر الصحي في المستشفى الجهوي مولاي علي الشريف بالرشيدية.

وأفاد المصدر الطبي عينه بأن النساء الثلاث جميعهن حوامل، وهن من عائلة المصابين الأوائل في مدينة الريش، منهن اثنتان قدمتا من إيطاليا، وواحدة محلية خالتطهما.

وذكر المصدر ذاته أن الأطقم الطبية وضعت المصابات تحت الحجر الصحي في غرفة مخصصة لهذا الغرض بالمستشفى الجهوي سالف الذكر، ويتم التكفل بهن لمتابعة العلاج.

وبتسجيل ثلاث حالات إصابة مؤكدة اليوم، يرتفع عدد المصابين بمدينة الريش إلى خمسة أشخاص من عائلة واحدة. وبذلك بلغ عدد المصابين في جهة درعة تافيلالت إلى 11 مصابا.

يذكر أن مدير مستشفى القرب بمدينة الريش خضع بدوره للتحاليل المخبرية لكونه اختلط بمصابين، لكن النتيجة جاءت سلبية.