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إصابات بـ"كورونا" ترفع الحصيلة إلى 54 بمليلية
الثلاثاء 31 مارس 2020 - 17:20
سجّلت مديرية الصحّة في حكومة مليلية المحتلّة، خلال الأربع وعشرين ساعة الأخيرة، ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، لترتفع الحصيلة، بعد تحديث المعطيات، إلى 54 حالة.
وأفادت مصادر إعلام إسبانية بأن الحالات الثلاث الجديدة تمّ نقلها إلى المستشفى المحلي "كوماركال" لإخضاعها للعلاجات اللازمة.
وجدير بالذّكر أن مديرية الصحة في مليلية سجلت، سابقا، حالة وفاة واحدة نتيجة "كوفيد-19"، فيما لم تعلن، إلى حدود الآن، عن أية حالة شفاء في صفوف المصابين.