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تسجيل أول حالة إصابة بـ"كورونا" في إقليم خنيفرة

تسجيل أول حالة إصابة بـ"كورونا" في إقليم خنيفرة
ياسين أوشن
الثلاثاء 31 مارس 2020 - 20:09

سجل إقليم خنيفرة، اليوم الثلاثاء، أول حالة إصابة بفيروس "كورونا" المستجد، تتواجد حاليا بمصلحة العزل بالمستشفى الإقليمي بالمدينة نفسها.

ووفق مصدر هسبريس، فإن الأمر يتعلق بمهندس معماري، متزوج بطبيبة أخصائية للأطفال، قدِما من تمارة إلى خنيفرة أول أمس الأحد على الساعة السادسة مساء.

وأضاف مصدر هسبريس أنه مع حلول الثانية من صباح الاثنين، اتصلت الزوجة بلجنة اليقظة الموجودة بالإقليم، بعدما لاحظت ظهور أعراض الفيروس المستجد على بعلها، فطلبت منها اللجنة أن تلزم بيتها رفقة زوجها إلى أن تجرى له التحاليل المخبرية التي جاءت نتيجتها اليوم الثلاثاء إيجابية.

وزاد المصدر عينه أنه بعد التأكد من حمل المهندس للفيروس، أُخذت عينات لزوجته هي الأخرى من أجل تحليلها، وتم وضعها بمصلحة العزل في المستشفى ذاته.

وعقب التأكد من مرض الزوج وفرض الحجر على زوجته، يتابع المصدر نفسه، انتقلت السلطات المحلية إلى منزلهما، قصد إجراء عملية تعقيم واسعة من أجل الحد من انتشار الفيروس.

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