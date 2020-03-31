"قفة أمل" تصل المتضررين من "كورونا" بالناظور

هسبريس من الرباط

نظم المنتدى الدنماركي المغربي وجمعية المستثمرين المغاربة، بتنسيق مع جمعية "اغزا اوريري- بني سيدال"، عملية توزيع مساعدات غذائية على مجموعة من أبناء المنطقة، المتضررين مباشرة من تداعيات فيروس "كورونا" المستجد بإقليم الناظور.

الحملة، التي اختير لها شعار "قفة أمل"، شملت حوالي 80 أسرة متضررة، إذ احتوت القفة على مجموعة من المواد الأساسية الاستهلاكية، كالدقيق والسكر والقطاني والزيت والحليب إضافة إلى مواد التنظيف.

من جهتهم، عبر المستفيدون من الحملة عن تثمينهم لهذا الموقف الإنساني للمنتدى وشركائه، مبرزين أهمية هذه الالتفاتة الإنسانية.