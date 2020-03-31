24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

31/03/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4707:1413:3717:0419:5121:07
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. شفاء أربع حالات مصابة بـ"كورونا" في مكناس (5.00)

  2. تجار وحرفيون ورجال دين .. "الطاعون الأسود" يحصد ثلث السكان (5.00)

  3. جدلية الأخلاق والسياسة في زمن كورونا (5.00)

  4. "مجلس التمريض" ينشد حماية كاملة أمام كورونا (5.00)

  5. المغرب يسد ثغرات الثروات الطبيعية بالصحراء بتطبيق قوانين البحار (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | "قفة أمل" تصل المتضررين من "كورونا" بالناظور

"قفة أمل" تصل المتضررين من "كورونا" بالناظور

"قفة أمل" تصل المتضررين من "كورونا" بالناظور
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 31 مارس 2020 - 19:30

نظم المنتدى الدنماركي المغربي وجمعية المستثمرين المغاربة، بتنسيق مع جمعية "اغزا اوريري- بني سيدال"، عملية توزيع مساعدات غذائية على مجموعة من أبناء المنطقة، المتضررين مباشرة من تداعيات فيروس "كورونا" المستجد بإقليم الناظور.

الحملة، التي اختير لها شعار "قفة أمل"، شملت حوالي 80 أسرة متضررة، إذ احتوت القفة على مجموعة من المواد الأساسية الاستهلاكية، كالدقيق والسكر والقطاني والزيت والحليب إضافة إلى مواد التنظيف.

من جهتهم، عبر المستفيدون من الحملة عن تثمينهم لهذا الموقف الإنساني للمنتدى وشركائه، مبرزين أهمية هذه الالتفاتة الإنسانية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - عبد الله الثلاثاء 31 مارس 2020 - 19:41
أن في حالا ضعف في أكل وشرب وعندي 3أولاد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.