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كُتّاب وآراء
سلطات الرحامنة تتفقد مركزا خاصا بمشتبهي كورونا
قام عامل إقليم الرحامنة، عزيز بوينيان، بزيارة تفقدية إلى المستشفى الإقليمي الرحامنة، حيث وقف على وضعية التجهيزات ومدى جاهزية الأطقم الطبية والتمريضية لمحاربة جائحة كورونا.
وقُدِّمت للعامل بمعية الكاتب العام للعمالة، مساء الاثنين، شروحات من طرف المندوب الإقليمي للصحة والأطر الطبية والتمريضية الساهرة على الجناح الذي هيئ خصيصا لاستقبال الحالات المشكوك في إصابتها بهذا الوباء حول خطة العمل التي تم اعتمادها على صعيد إقليم الرحامنة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، والتي تدخل ضمن البرنامج الوطني لليقظة الوبائية.
ونوه عامل الإقليم، خلال هذه الزيارة، بالمجهودات التي تبذلها الأطقم الطبية والتمريضية وجميع مستخدمي قطاع الصحة، الذين أظهروا عن حس وطني عال وتفان كبير في العمل، وحثهم على الاستمرار في التعبئة واليقظة لمحاصرة هذا الوباء.
ويضم القسم الذي تم تخصيصه لاستقبال الحالات المشكوك في إصابتها بفيروس كورونا المستجد ست غرف للعزل، منها غرفتان مجهزتان بأحدث الأجهزة اللازمة للتكفل بالحالات التي تتأكد إصابتها بمرض "كوفيد 19".