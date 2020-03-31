تهافت باعة متجولين يخرقُ "حالة الطوارئ" بالعيون

هسبريس من العيون

في الوقت الذي تُحاول فيه السلطات المحلية والمجالس المنتخبة والمجتمع المدني إقناع الساكنة بفوائد الابتعاد الاجتماعي والتزامها بحالة الطوارئ الصحية لمحاربة تفشي فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد 19)، تفاجأ ساكنة مدينة العيون بخروج عشرات المواطنين في مشهد كارثي مخالف لشروط السلامة الصحية.

وعاينت جريدة هسبريس الإلكترونية المشهد المتعلق بتهافت الباعة المتجولين وطمع بعض الباعة الآخرين وعشرات المواطنين غير الآبهين بمخاطر الوباء العالمي، للحصول على محل وموطئ قدم داخل سوق الخضر الأسبوعي الجديد.

وتعليقا على الوضع الكارثي، قال مصدر مأذون إن السلطات المحلية أمرت بنقل كافة الباعة المتجولين المتاجرين بالخضر والفواكه بالمدينة إلى السوق الأسبوعي الجديد وفتحه أمامهم رغم عدم انتهاء أشغاله، للحد من التجمعات داخل المدينة.

وأضاف المصدر أن السلطات بادرت، صباح اليوم، بإفراع منطقتي الرحيبة وجامع الدرهم ونقل الباعة المتجولين إلى السوق الأسبوعي خارج المدينة، لتعقيم المناطق سالفة الذكر.

وفي هذا الصدد، شرعت السلطات المحلية في نقل 500 بائع متجول للخضر بهذه المناطق إلى السوق الأسبوعي لتتفاجأ بتهافت عشرات الباعة المتجولين وبعض المواطنين الطامعين في الاستفادة من المحلات التجارية دون وجه حق، يضيف المصدر.

وأكد المتحدث، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "عملية نقل الباعة المتجولين إجراء مرحلي مؤقت فقط، ولا يعني تسليمهم محلات تجارية داخل السوق"، معللا ذلك بـ"عدم جاهزية السوق الأسبوعي".

وأورد المسؤول ذاته أن "عدد الباعة المتجولين بمدينة العيون يصل إلى 2100 بائع حسب آخر إحصاء لهم" ، مشددا على أن "الإجراء يأتي في إطار الحد من تزاحم المواطنين داخل الأسواق، وتطبيقا للتدابير النوعية التي دشنتها السلطات المحلية قبل وبعد فرض حالة الطوارئ الصحية بالمملكة".

يذكر أن ساكنة هذا الإقليم تواصل التجاوب السريع مع الحملات التحسيسية المكثفة التي تعتمدها السلطات المحلية والمجالس المنتخبة والمجتمع المدني، من خلال الدعوة إلى تجنب التجمعات والحرص على النظافة والتزام المنازل إلا في الحالات الضرورية، رغم عدم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد 19) في جهة العيون الساقية الحمراء.

وأبان سكان الأقاليم الجنوبية للمملكة عن وعيهم بضرورة إقامة العزل المنزلي طواعية، قبل وبعد فرض السلطات الوصية حالة الطوارئ الصحية وتقييد الحركة في البلاد، كوسيلة لا محيد عنها لإبقاء فيروس "كورونا" المستجد تحت السيطرة.