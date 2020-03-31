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الرئيسية | جهات | الاشتباه في إصابتين بفيروس "كورونا" بالداخلة

الاشتباه في إصابتين بفيروس "كورونا" بالداخلة

الاشتباه في إصابتين بفيروس "كورونا" بالداخلة
هسبريس من الداخلة
الثلاثاء 31 مارس 2020 - 22:00

استقبل المركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بالداخلة، اليوم الثلاثاء، حالتين اثنتين يُشتبه في إصابتهما بفيروس "كورونا" المستجد، حيث ولجا مركز التشخيص الخاص بـ"كوفيد 19" في المؤسسة الصحية سالفة الذكر، بعدما ظهرت عليهما علامات تتوافق مع أعراض الفيروس المعروف طبيا بـ"كوفيد 19".

وأفاد مسؤول بالمديرية الجهوية للصحة بجهة الداخلة وادي الذهب بأن الحالتين تتعلق أولاهما بشخص قادم من المعبر الحدودي الكركرات، فيما الحالة الثانية لشخص يشتغل بإحدى الوحدات الفندقية بمدينة الداخلة.

وأورد المصدر نفسه أن الحالتين الاثنتين وضعتا تحت الحجر الصحي بوحدة العزل بالمركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني، حتى الإفراج عن نتائج التحاليل المخبرية التي خضعا لها، والتي تم إرسالها إلى مختبر طبي خاص بـ"كوفيد 19" أُحدث مؤخرا بمدينة كلميم، للتأكد من إصابتهما بالفيروس من عدمه.

وطمأن المسؤول بالمديرية الجهوية للصحة بجهة الداخلة وادي الذهب الرأي العام بخصوص الوضعية الوبائية بجهة الداخلة وادي الذهب، داعيا إلى ضرورة العمل بالنصائح والتوجيهات الوقائية الفردية، محذرا من نشر وترويج أخبار زائفة تتعلق بانتشار فيروس "كورونا" لما لها من ضرر على استقرار المجتمع وأمن المواطنين وخلق جو من الذعر بلا سبب في صفوف ساكنة الجهة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - bensaid الثلاثاء 31 مارس 2020 - 22:22
يا المسؤولين أغلقوا الباب في الكركارات .راه حالة وحدة يلا دخلات تدير الروينة في السكان.و تحملوا مسؤوليتكم أمام الله و أمام الملك.
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8
2 - أميمة الداخلة الثلاثاء 31 مارس 2020 - 22:24
إن شاء الله تكون سلبية الله يرفع عنا لبلاء
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10
3 - محمد الزموري الثلاثاء 31 مارس 2020 - 22:28
الله ياودي كنا فرحانين حيث ما كاين حتى شي حالة ف الصحراء كن تسدات البوابة ديال الكركرات كون بقات الجهة سالمة ولكن قدر الله اللهم ارفع عنا هذا الوباء ياحي يا قيوم
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9
4 - Kénitra city الثلاثاء 31 مارس 2020 - 22:30
اغلقوا هذا المعبر الكراكرات و اتركوا على الاقل اقاليم الصحراء بدون هذا الداء
فنحن ارهقنا كثرة التفكير فيه و ما نلاحظه و نشاهده في الاحياء الشعبية من خروقات و تجمعات و ايضا ما يتركه الفيروس في جسد المريض من مشاكل حتى و ان شفيت منه فلا ترجع كما كنت في السابق ,, فالامر ليس سهلا ابداااا
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7
5 - راسي يا راسي الثلاثاء 31 مارس 2020 - 22:36
ربما هناك احتجاج من بعض الجهات التي تحتكر السوق المغربية ولكن في هذه الضروف كل واحد يدري على عرامو اينما وجدت المعدات نشريوها لي عجبو الحال مرحبا ولي معجبوش الحال حنا سادين الحدود الان ونبقاو سادينهم معاه حتى يتفش على خاطرو .
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-4
6 - رضوان الثلاثاء 31 مارس 2020 - 22:45
الإجراءات العاجلة التي يجب على الملك إتخادها هي حل البرلمان وتقديم الحكومة إستقالتها .
هذا الإستهتار بحياة المغاربة ، لا صحة لا تعليم لا سياحة لا صناعة لا دين لا عبادة . إلى أين نحن ذاهبون
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-19
7 - بلادي الغالية الثلاثاء 31 مارس 2020 - 22:50
بدون كثرة الكلام هدا المرض لم يترك اي مكان نرجو ونطلب من الله الصحة والعافية وان يحفظ الله مغربنا من طنجة الى صحرئنا الغالية .
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