عامل ورزازات يتفقد مركزا لإيواء أشخاص بلا مأوى

هسبريس من ورزازات

في سياق سلسلة من التدابير المتخذة على مستوى عمالة إقليم ورزازات، للتصدي لانتشار فيروس "كورونا" المستجد، تفقد عبد الرزاق المنصوري، عامل الإقليم، الثلاثاء، المطاحن الكبرى لورزازات، ومركزا خاصا بقنينات الغاز.

كما زار المسؤول الإقليمي ذاته، رفقة عدد من المسؤولين الأمنيين والمصالح الإقليمية المعنية، إقامة سياحية خصصت لإيواء الأطقم الطبية المشرفة على المنظومة الصحية الإقليمية المرتبطة بفيروس "كورونا" المستجد.

وفي الإطار نفسه، تفقد المنصوري والوفد المرافق له، مركزَ إيواء الأشخاص بدون مأوى قار، الذي استقبل عددا كبيرا من هذه الفئة بغية حمايتهم من هذا الفيروس القاتل، بالإضافة إلى زيارة الإقامة السياحية المخصصة لإيواء الأشخاص المعنيين بالحجر الصحي المؤقت، (أشخاص في انتظار النتائج المخبرية الخاصة بهم، وأشخاص معنيون بالحجر الصحي لمدة 14 يوما، لمخالطتهم شخصا تأكد مخبريا أنه يحمل الفيروس).

وتأتي هذه الزيارات التي قام بها المسؤول الأول عن الإقليم، في إطار مواكبة مستجدات فيروس "كوفيد-19"، يقول مصدر من السلطة المحلية، موضحا أن العامل وقف على مختلف المرافق الأساسية المتوفرة لتأطير الساكنة والحفاظ على سلامتها في هذه الفترة، مع التنويه بانخراط ساكنة الإقليم في المجهود المبذول للتصدي لهذا الفيروس، من خلال الالتزام بتدابير الطوارئ الصحية.