عمالة مدينة مراكش تنفي حصار مناطق سكنية

إبراهيم مغراوي

نفت مصادر مسؤولة من عمالة مراكش، فرض الحصار على عدة مناطق بمدينة مراكش.

وأوضحت هذه المصادر، في تصريح لهسبريس، أن "ما يُروج غير دقيق"، ووصفته بـ"الخبر الزائف العاري من الصحة".

وأضافت: "هذه ليست تدابير استثنائية، بل هي فقط الإجراءات النظامية المقررة وفق البروتوكولات الطبية، كما هو معمول به في كل مناطق المملكة، وفق المسطرة التي فرضتها هذه الفترة الحرجة".

وتداول القاطنون بمدينة مراكش، الثلاثاء، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر تقنية "الوتساب"، خبر فرض حالة الحصار على عدة أحياء، بعدما ارتفعت حالات الإصابة إلى 119.

وراج أن هذا الإجراء الذي اتُّخذ تلته عملية تزويد السكان بشكل يومي بحاجياتهم من المواد الاستهلاكية، والمراقبة الطبية مرتين في اليوم. كما أن الحصار يشمل التجمعات السكنية التي عرفت حالات وفاة وإصابات بوباء "كوفيد-19" بمقاطعة جليز، وسيدي يوسف بن علي، وجماعة تسلطانت، والنخيل، وجماعة واحة سيدي إبراهيم ضواحي مراكش.