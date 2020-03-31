24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

01/04/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4507:1213:3617:0519:5221:08
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. شفاء أربع حالات مصابة بـ"كورونا" في مكناس (5.00)

  2. تجار وحرفيون ورجال دين .. "الطاعون الأسود" يحصد ثلث السكان (5.00)

  3. "مجلس التمريض" ينشد حماية كاملة أمام كورونا (5.00)

  4. المغرب يسد ثغرات الثروات الطبيعية بالصحراء بتطبيق قوانين البحار (5.00)

  5. "الإيسيسكو" تطلق منصة لتعليم العربية عن بعد (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | عمالة مدينة مراكش تنفي حصار مناطق سكنية

عمالة مدينة مراكش تنفي حصار مناطق سكنية

عمالة مدينة مراكش تنفي حصار مناطق سكنية
إبراهيم مغراوي
الثلاثاء 31 مارس 2020 - 23:35

نفت مصادر مسؤولة من عمالة مراكش، فرض الحصار على عدة مناطق بمدينة مراكش.

وأوضحت هذه المصادر، في تصريح لهسبريس، أن "ما يُروج غير دقيق"، ووصفته بـ"الخبر الزائف العاري من الصحة".

وأضافت: "هذه ليست تدابير استثنائية، بل هي فقط الإجراءات النظامية المقررة وفق البروتوكولات الطبية، كما هو معمول به في كل مناطق المملكة، وفق المسطرة التي فرضتها هذه الفترة الحرجة".

وتداول القاطنون بمدينة مراكش، الثلاثاء، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر تقنية "الوتساب"، خبر فرض حالة الحصار على عدة أحياء، بعدما ارتفعت حالات الإصابة إلى 119.

وراج أن هذا الإجراء الذي اتُّخذ تلته عملية تزويد السكان بشكل يومي بحاجياتهم من المواد الاستهلاكية، والمراقبة الطبية مرتين في اليوم. كما أن الحصار يشمل التجمعات السكنية التي عرفت حالات وفاة وإصابات بوباء "كوفيد-19" بمقاطعة جليز، وسيدي يوسف بن علي، وجماعة تسلطانت، والنخيل، وجماعة واحة سيدي إبراهيم ضواحي مراكش.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - مرباح الأربعاء 01 أبريل 2020 - 00:05
ادا كان في مصلحة الساكنة ما المشكل. قد تضطر السلطات لهده الطريقة لعدم انتشار الوباء في كل المدينة
نسال الله السلامة والعافية يارب العالمين
اللهم ارفع عنا هدا البلاء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
26
2 - زهير الأربعاء 01 أبريل 2020 - 00:24
وليكن مادام في مصلحة ساكنة هذه الاحياء.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.