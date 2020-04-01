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تسع إصابات جديدة بفيروس "كورونا" في مراكش

تسع إصابات جديدة بفيروس "كورونا" في مراكش
إبراهيم مغراوي من مراكش
الأربعاء 01 أبريل 2020 - 00:16

كشفت التحاليل المخبرية التي أجريت، الثلاثاء، على 108 حالة بمراكش للكشف عن وباء "كوفيد-19"، أن تسع حالات نتائجها إيجابية، ليرتفع عدد المصابين بالمدينة إلى 111 حالة.

وبعد إجراء هذا الاختبار، أثبتت التحاليل المخبرية أن 99 حالة نتائجها سلبية وخالية من هذا الوباء.

وكانت وزارة الصحة أعلنت، مساء الثلاثاء، أن عدد الإصابات المؤكدة بمدينة مراكش بلغ 102 حالة.

وإلى حدود الساعة التاسعة من مساء الثلاثاء، سجلت وزارة الصحة 15 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 617 حالة.

وأضاف المصدر ذاته، أن عدد الحالات المستبعدة إصابتها، بعد تحاليل مخبرية سلبية، بلغ 2462 منذ بداية انتشار الفيروس في البلاد.

ويستقر عدد المتعافين من فيروس "كورونا" بالمغرب عند 24 حالة، وعدد الوفيات 36 حالة حتى التاسعة من مساء الثلاثاء.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - عبد اللطيف الأربعاء 01 أبريل 2020 - 00:33
اللهم ارفع عنا هذا الوباء.اللهم الطف بنا.
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2 - مثقف وباحث الأربعاء 01 أبريل 2020 - 00:37
هل من مجيب . نقولها ونكرر الحل المتبقي هو تجربة الأعشاب
نرجو منكم ولو قليلا من التواضع والرجوع للأصل
ويبقى الخيار المتوفر لحد الساعة هو فتح الباب للباحثين في طب الأعشاب
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3 - عبقري مغربي الأربعاء 01 أبريل 2020 - 00:39
فتح الباب لتجربة الباحثين في طب الأعشاب
فهو الحل الضروري والمتبقي لحد الساعة
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4 - khalil españa الأربعاء 01 أبريل 2020 - 00:43
ربنا ندعوك اللطف ولاندعوك رد القدر ياربي شوف من حالنا ومن حال جميع المسلمين أجمعين يا ربي الشفاء بين يديك وارحم جميع موتانا المسلمين يارب
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5 - مغربية وأفتخر الأربعاء 01 أبريل 2020 - 00:45
ألله يشافي جميع المرضى وآلله يبعد علينا هاذ الوباء كما بعدت السماء على الأرض
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6 - متابع الأربعاء 01 أبريل 2020 - 00:58
ترامب قال بعد قليل ان أسبوعان مؤلمان للغاية ينتظران الولايات المتحدة وقدروا عدد الوفيات عند 200000 و الإصابات أكثر 2 مليون كحد أدنى رغم كل التجهيزات عندهم ، أما نحن في المغرب فالإصابات قليلة والوفيات كذالك، هذا بفضل الله وحالة الطوارئ الصحية ،إذن هم فضلوا الاقتصاد على حساب المواطنين، لذا اقول إلتزموا من فضلكم بحالة الطوارئ الصحية فهي في صالحكم وتحميكم من هذا الوباء القاتل.
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7 - اعصيم سمير الأربعاء 01 أبريل 2020 - 01:00
اللهم الطف بنا.وارفع عنا البلاء والاسقام.اللهم ارحمنا واغفر لنا.
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