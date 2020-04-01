تسع إصابات جديدة بفيروس "كورونا" في مراكش

إبراهيم مغراوي من مراكش

كشفت التحاليل المخبرية التي أجريت، الثلاثاء، على 108 حالة بمراكش للكشف عن وباء "كوفيد-19"، أن تسع حالات نتائجها إيجابية، ليرتفع عدد المصابين بالمدينة إلى 111 حالة.

وبعد إجراء هذا الاختبار، أثبتت التحاليل المخبرية أن 99 حالة نتائجها سلبية وخالية من هذا الوباء.

وكانت وزارة الصحة أعلنت، مساء الثلاثاء، أن عدد الإصابات المؤكدة بمدينة مراكش بلغ 102 حالة.

وإلى حدود الساعة التاسعة من مساء الثلاثاء، سجلت وزارة الصحة 15 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 617 حالة.

وأضاف المصدر ذاته، أن عدد الحالات المستبعدة إصابتها، بعد تحاليل مخبرية سلبية، بلغ 2462 منذ بداية انتشار الفيروس في البلاد.

ويستقر عدد المتعافين من فيروس "كورونا" بالمغرب عند 24 حالة، وعدد الوفيات 36 حالة حتى التاسعة من مساء الثلاثاء.