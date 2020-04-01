رقعة فيروس "كورونا" المستجد تتسع بتطوان‬

هسبريس من تطوان

سجلت مدينة تطوان، مساء الثلاثاء، حالتي إصابة بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في جهة طنجة تطوان الحسيمة إلى 41 حالة مؤكدة بـ"كوفيد 19".

وتتعلق هاتان الحالتان الجديدتان بأخت محام مشهور بالحمامة البيضاء وزوجها، وفق ما نقلته المصابة التي أكدت إصابتها في تدوينة لها على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

ويبدو أن رقعة الوباء اللعين في انتشار مستمر بإقليم تطوان، الذي بات يتصدر لائحة المصابين بـ"كورونا" بجهة الشمال، إلى جانب عمالة طنجة أصيلة بـ17 حالة لكل واحد منهما، ثم عمالة العرائش التي سجلت 3 حالات مؤكدة، فعمالة المضيق الفنيدق بحالتين، ثم الحسيمة والفحص أنجرة بحالة واحدة لكل منهما.